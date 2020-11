Ennepetal: Diese Kinderaktionen finden trotz Corona statt

Ennepetal. Damit die Kreativität während Corona nicht auf der Strecke bleibt. Die Kindertreffs in Ennepetal bieten spannende Aktionen online an.

Da die Kindertreffs im November wegen der aktuellen Pandemielage geschlossen bleiben müssen, bieten die Treffs einige kreative und spannende Aktionen online an. Geeignet ist das Angebot für alle Kinder ab sechs Jahren. Los geht es am Mittwoch, 11. November, mit der entspannenden und schönen Kunstrichtung „Zentangle“. Weiter geht es am Montag, 16. November mit dem Erlernen einer einfachen 3D- Maltechnik. Am Mittwoch, 18. November wird gezeigt, wie man selber Knetseife herstellen kann. Am Montag, 23. November, wird ein Baum aus Fingerabdrücken hergestellt. Den Abschluss bildet am Mittwoch, 25. November, ein Quiznachmittag mit spannender Ratewand. Alle Angebote sind kostenlos und mit Materialien herzustellen, die bestimmt jeder zu Hause hat. Los geht es jeweils um 16.15 Uhr.

Eine Anmeldung für das Angebot ist über www.unserferienprogramm.de/ennepetal erforderlich. Hier erfährt man auch, welche Materialien benötigt werden und bekommt nach Anmeldung den Link zum virtuellen Raum, in dem man sich für das Angebot trifft.