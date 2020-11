Ennepetal. Michel Bonow ist Optiker der besonderen Art: Der Gevelsberger, der in Ennepetal ein Geschäft führt, setzt auf mobilen Service und Brillenpartys.

„Wir wollen unseren Kunden möglichst weit entgegen kommen.“ So erklärt Michel Bonow, warum er schon seit einigen Jahren mit zwei Koffern durch die Gegend fährt, um Menschen einen besseren Durchblick zu verschaffen. Der Augenoptikermeister, der in Ennepetal vor wenigen Wochen ein Ladengeschäft eröffnete, betreibt einen mobilen Service und veranstaltet darüber hinaus „Brillenpartys“. Mit modernster Messtechnik und weiterem notwendigen Handwerkszeug sowie einer Auswahl von Brillenfassungen ist er regelmäßig in fast ganz Nordrhein-Westfalen unterwegs, um Menschen eine neue Brille anzupassen.

„Mein Vater hat das früher schon für Stammkunden gemacht“, erzählt Michel Bonow, der in Gevelsberg zuhause ist. „Ich habe mich gefragt, warum man das nur nebenbei machen sollte. Es gibt ja auch mobile Friseure, Fußpflege oder anderes mehr.“ Mit einem mobilen Service sei man eben nicht „der tausendste normale Optiker“, so der 27-Jährige.

Sein Vater Bernd ist ebenfalls Augenoptikermeister, arbeitete viele Jahre als Angestellter. Bereits vor sieben Jahren, unmittelbar nach dem Ende seiner Ausbildung, eröffnete Michel Bonow in Witten-Bommern ein Augenoptikfachgeschäft. Sein Vater war als angestellter Meister mit dabei, da der Sohn den Meisterbrief erst noch erwerben musste.

Im Koffer befindet sich die Messbrille samt Gläsern und Sehprobentafel. Foto: Privat / WP

Parallel zum stationären Geschäft baute Michel Bonow den mobilen Service auf und aus. „Jeder kann uns rufen. Das Angebot gilt nicht nur für diejenigen, die es nicht schaffen, ins Geschäft zu kommen“, erklärt Michel Bonow das Prinzip. „Es gibt schließlich genug Gründe, warum man es nicht schafft, zum Optiker zu kommen.“ Und so packen Michel Bonow, sein Vater oder auch seine Schwester, die ebenfalls Optikermeisterin ist, die Koffer in den Dienst-Pkw und fahren raus. Menschen die bettlägerig oder anderweitig immobil sein, werden von Brille Bonow besucht, bei Firmen schaut das Team vorbei, oder auch bei den Kunden zuhause. Auch Seniorenheime stehen vereinzelt auf dem Besuchsplan. Termine können montags bis samstags nach Vereinbarung wahrgenommen werden. „Wir sind gerade dabei, unser Team zu vergrößern“, berichtet Michel Bonow. „Irgendwann hätte ich gerne ein Außendienstteam, das von 7 bis 20 Uhr Besuche übernehmen kann.“

Für die Kunden ist der mobile Service, für den übrigens keine Zusatzkosten fällig werden, natürlich sehr komfortabel. Michel Bonow sieht aber auch Vorteile für die eigene Arbeit. „Man steht eben nicht nur von morgens bis abends im Geschäft, sondern hat eine schöne Abwechslung“, erklärt er. So mache sein Vater, der die meiste Zeit seines Berufslebens in einem Ladenlokal tätig gewesen ist, sehr gerne Hausbesuche.

Mit zwei Koffern zu den Kunden

Wenn Michel Bonow zu den Kunden fährt, hat er zwei Koffer in Handgepäckgröße dabei. In dem einen befinden sich die Brillenfassungen, in der Regel schon abgestimmt auf den oder die Kunden. Im anderen befindet sich das Handwerkszeug: der Messkoffer mit der Messbrille, die Sehprobentafel, gegebenenfalls zusätzliche Lupen, Filter oder andere Utensilien. Die Apparaturen sind schnell aufgebaut, der Kunde erhält den gleichen Service, den er im Geschäft erhalten würde.

Das Einzugsgebiet von Brille Bonow umfasst fast große Teile von NRW – es reicht von Ratingen und Düsseldorf über Solingen und Dortmund bis nach Moers. Übrigens: Die meisten Strecken werden zwar mit dem Pkw zurückgelegt, doch wenn es Entfernung und Zeit zulassen, werden Auslieferungen auch schon einmal mit dem Dienst-E-Bike erledigt.

Kontaktdaten Das Ladenlokal von Brille Bonow in Ennepetal ist an der Berninghauser Straße 2 (Ecke Voerder Straße) zu finden. Michel Bonow ist für Auskünfte und Terminvereinbarungen zu erreichen per E-Mail an info@brille-bonow.de, telefonisch unter 01573/1347273 oder über die Homepage www.brille-bonow.de

Für Kontaktlinsen wird der mobile Service relativ selten in Anspruch genommen, da liege der Umsatzanteil nur bei etwa fünf Prozent, so Michel Bonow. „In der Regel werden wir für eine Brille gerufen.“ In dem Bereich liege man durchaus bei einem Anteil von 50:50. Zeitweise habe der Umsatz mit dem mobilen Service sogar schon etwas höher gelegen als der im Geschäft. Ein stationäres Geschäft sei im Übrigen von der Innung vorgeschrieben, man brauche nicht zuletzt Werkstatt und Lager. Darüber hinaus gebe es einem eine gewisse Seriosität, wenn man nicht nur mit Koffern aus einer Garage heraus herumfahre. „So etwas ist für einige Kunden sicher eine Hürde“, meint Michel Bonow.

In der nächsten Zukunft möchte Michel Bonow, der mit seinen 27 Jahren nun schon zwei Augenoptikfachgeschäfte und einen mobilen Augenoptikerdienst betreibt, seine Unternehmungen zunächst einmal festigen, auf Sicht aber den mobilen Bereich weiter ausbauen. „Mein Ziel ist, dass wir irgendwann eher als mobiler Optiker mit Ladengeschäft gesehen werden.“

Spezialität Brillenpartys

Michel Bonow hat neben dem mobilen Service eine weitere Spezialität entwickelt: Brillenpartys. „Das ist durch die Hausbesuche mit entstanden“, erklärt er. „Ich habe gemerkt, dass viele Kunden beim Aussuchen einer Fassung gerne eine zweite Meinung haben möchten.“ Also habe er sich gedacht: „Warum nicht so etwas anbieten?“

Brillenpartys finden bei Kunden statt. Dort wird vor Ort ausprobiert. Foto: Josefine Beutel

Zwischen zwei und 15 Personen können an diesen Veranstaltungen teilnehmen. „Momentan wird das natürlich coronakonform angepasst“, betont Bonow. Meistens seien fünf oder sechs Leute dabei. Paare, Freundinnen, Arbeitskollegen oder die Familie – die Gruppen kämen aus unterschiedlichen Bereichen. Einer lade ein, oft würde die Brillenparty mit etwas zum Anstoßen verbunden, „manche machen auch den Grill dazu an“, berichtet Michel Bonow. Er nehme dann exklusive Kollektionen, oft von nur einem Hersteller, mit. Das Messen finde ganz normal statt, das Ringen um die passenden Fassungen sei dann mit viel Spaß verbunden.

Im Vorfeld ist mit dem Gastgeber zu klären, welche Art Brillenträger zu den Gästen gehören. Der Optikermeister kann sich dann auf Träger von Einstärkenbrille oder Gleitsichtbrillen einstellen, gegebenenfalls Sonnenbrillen mitbringen oder zu Arbeitsplatzbrillen beraten. Ist ein Sehtest gewünscht, wird die Messanlage mitgebracht.

Voraussetzung, dass der Augenoptikermeister eine Brillenparty durchführt, ist nur, dass die Beteiligten wirklich am Brillenkauf interessiert sind. „Wenn sie dann bestellen, ist das unser Profit“, erklärt er. In Zukunft möchte er derartige Veranstaltungen auch in seinem Ennepetaler Geschäft anbieten.