Ennepetal: DLRG bringt Kinder bei Schwimm-Kurs zu Abzeichen

Ennepetal. Unter Corona-Bedingungen hat die DLRG Ennepetal zwei Schwimm-Kurse für Kinder durchgeführt. So war die Resonanz.

Die zehnte Veranstaltung der DLRG im Rahmen des Landesprojekts „NRW kann schwimmen“ gestaltete sich in den Herbstferien im Schwimmbad „Platsch“ ein wenig anders als sonst. Unter etwas erschwerten Bedingungen, das heißt mit einem ausgearbeiteten Hygienekonzept, fanden die Kurse diesmal statt. Doch die Veranstaltung war deshalb nicht minder erfolgreich als die „Vorgänger“-Kurse – auch wenn die Organisatoren vorab einer großen Zahl von Kindern absagen musste.

Wegen der aktuellen Situation mussten die Kinder ihren Mund-Nasen-Schutz bis zu den Kabinen tragen, die Betreuer bis zum Beckenrand. Wie man Sabine Hohagen, 2. Vorsitzende der DLRG, Ortsgruppe Ennepetal, kennt: Auch unter der Maske war ihre Fröhlichkeit erkennbar. Diesmal liefen zwei Kurse für Neuschwimmer mit jeweils acht Kindern der 2. und 3. Klassen im Alter zwischen sieben und neun Jahren. Das Hygienekonzept, das Sabine Hohagen erstellt hatte, musste von der Badleitung genehmigt werden. „Alles musste detailliert aufgelistet werden, vom Beginn bis zum Schluss: Also wann ging es in die Umkleideräume, wann ins Wasser und wann wieder raus“, erklärte Hohagen. „Es musste auch insofern ein Plan ausgetüftelt werden, dass die zwei Gruppen im Zeitplan nicht aufeinandertreffen“, so Hohagen. Und hinzu kamen die Kosten für die Anschaffung der Hygieneartikel wie Masken, Desinfektionsmittel, Handschuhe. Personell sei mit der Aktion kein Zusatzaufwand verbunden gewesen. „Wir können stets mit unseren bewährten, engagierten Leuten rechnen“. Sabine Hohagen dankte dem Schwimmbad-Team, das zwei Sammelumkleiden für den Kurs zur Verfügung gestellt hatte.

Auswirkung auf Schwimmfähigkeit

Aber, und das habe sie sehr traurig gemacht, man habe 70 Absagen für diese zwei Herbstkurse aussprechen müssen. „Das habe ich noch nie erlebt“, sagte Sabine Hohagen. „Die Schulen hatten die Kurse wie immer ausgeschrieben – und sofort prasselte es Anfragen. Klar, seit März lief kaum was. Im Lockdown ging gar nichts.“ Immer weniger bestand Gelegenheit, ins Schwimmbad zu gehen, da auch Vereine nur begrenzt Teilnehmer auf die Bahnen lassen dürfen, ebenso wie im Freizeitangebot, auch da werden nur begrenzt Besucher ins Bad gelassen.

„Wir durften pro Kurs diesmal auch nur acht statt früher zwölf Kinder aufnehmen.“ So wirke sich Corona natürlich auch auf die Schwimmfähigkeit von Kindern aus. „Ich habe einen Bauchklatscher hingelegt“, lachte Leo (8), Schüler der Grundschule Altenvoerde dennoch. „Aber ich erst“, rief Nick (7), Schüler der GS Büttenberg, „ich habe einen Kopfklatscher gemacht.“ Kian (8), ebenso vom Büttenberg, streckte auf der Bank nach der Schwimm-Aktion alle Viere von sich.

Zehn Euro Eigenanteil Das Projekt „NRW kann schwimmen“ begleitete die DLRG Ennepetal zwei Wochen über jeweils zehn Stunden im Hallenbad „Platsch“. Die Kinder konnten für einen Eigenanteil von zehn Euro an dem Kurs teilnehmen. Gefördert wird das Landesprogramm durch das Ministerium für Schule und Weiterbildung; innerhalb der Schulferien können Schwimmkurse besucht werden.

„Ich bin kaputter als kaputt.“ Lars von der GS Voerde hatte es ebenso bravourös wie die Schwimm-„Kollegen“ gemacht, allerdings hatte der Siebenjährige nur vier Tage gebraucht, um das Seepferdchen zu absolvieren. Mira (7), Schülerin der GS Altenvoerde, gab kund: „Es hat so viel Spaß gemacht, besonders das Springen und nun habe ich das Seepferdchen geschafft. Meine Eltern sind sehr stolz.“

„Ein Jungschwimmer hatte zuerst Schiss ohne Ende“, schmunzelte Sabine Hohagen, „aber am Ende hat er geschnallt, um was es geht. Die Feinheiten kommen später.“

Keins der Kinder, die die jetzigen Kurse besucht haben, konnte schwimmen. Nach zehn Tagen hieß es am Freitag Spätnachmittag: „Super! Alle Mädchen und Jungen haben das Seepferdchen bestanden.“ Da gab es Applaus von den Neu-Schwimmern. Und über den Erfolg freuten sich Sabine Hohagen und das Betreuer-Team, zu dem noch Stefan Stubner, Sina Baarts, Björn Sichelschmidt, Marko Brüschke und Uwe Kaczmarek gehörten. „Schon in der ersten Woche haben wir den Kindern die Angst vorm Wasser nehmen können“, erzählte Hohagen. Schon da seien sieben Seepferdchen abgenommen worden.

Zahl der Nichtschwimmer reduzieren

„Die Regelungen mit den abgetrennten Bahnen im Schwimmbecken klappte hervorragend. Dafür danken wir dem Platsch-Team“, betonte Hohagen. Auch von Seiten der Kinder sei alles diszipliniert abgelaufen.

„Man sollte viel loben, immer wieder ermutigen, das ist sehr wichtig“, weiß Sabine Hohagen. Alles sei im grünen Bereich. „Die Kinder tauchen, springen und Rückenschwimmen lieben sie besonders.“

Immer in den Schulferien wird der Schwimmkurs, der sich über zwei Wochen erstreckt, angeboten. Ziel des Projektes sei, dass die Zahl der Nichtschwimmer reduziert werde. Sabine Hohagen zog ein positives Fazit: „Alles fluppte, wir hatten gemeinsam viel Spaß und die Mädchen und Jungen haben Selbstvertrauen erworben.“