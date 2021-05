Internationaler Tag der Pflege Ennepetal: Donuts als Dankeschön an die Pfleger verteilt

Ennepetal. Am Tag der Pflege dankten Bürgermeisterin Imke Heymann und die Ehrenamts- und Seniorenbeauftragte Inass Al-Jawari dem Pflegepersonal in Ennepetal.

Gemeinsam überreichten sie süße Grüße in Form von Donuts an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Ennepetaler Pflegeeinrichtungen.

„Liebe geht bekanntlich durch den Magen – Dankbarkeit auch. Mit dieser süßen Überraschung zollen wir unseren Pflegekräften, die sich Tag und Nacht liebevoll um die Bewohnerinnen und Bewohner kümmern, unseren Dank“, erklärte Heymann.

Pflegekräfte unverzichtbar

„Der heutige internationale Tag der Pflege passt dieses Jahr wie kein anderer zur aktuellen Situation. Die Corona-Pandemie macht einmal mehr deutlich, wie unverzichtbar der tägliche Einsatz der Pflegekräfte für das Funktionieren unserer Gesellschaft ist.“

