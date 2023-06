Ennepetal: E-Rollerfahrer (49) stürzt über Lenker – verletzt

Rettungsdienst und Polizei im Einsatz (Archivfoto). In Ennepetal ist ein 49-Jähriger übel gestürzt. Er war mit einem E-Roller unterwegs.

Ennepetal. Ein E-Rollerfahrer bremst so heftig, dass er über den Lenker stürzt und sich verletzt. Der Unfall passierte auf der vielbefahrenen Kölner Straße.

Ein 49-jähriger Mann aus Schwelm befuhr am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr den Gehweg auf der linken Seite der Kölner Straße mit seinem E-Roller in Fahrtrichtung Schwelm. Eine 29-jährige Ennepetalerin war indes mit ihrem Pedelec auf der Fahrbahn der Kölner Straße in selber Fahrtrichtung unterwegs. Als sie nach Anzeigen ihrer Fahrtrichtung nach links abbiegen wollte, sah sie den heranfahrenden E-Rollerfahrer und bremste.

Der E-Rollerfahrer erschreckte sich, da er vom direkt folgenden Abbiegevorgang der Fahrradfahrerin ausging und bremste stark. Durch diesen plötzlichen Bremsvorgang flog der Schwelmer über seinen Lenker und stürzte anschließend. Er verletzte sich dabei leicht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

