Ennepetal: Ein Abend mit den New York Gospel Stars

Seit mehr als 15 Jahren gehen die New York Gospel Stars auf Tournee. Am 12. Januar treten die Sänger in Ennepetal auf.

Ennepetal Im Rahmen ihrer Deutschlandtournee geben die New York Gospels auch ein Konzert in Ennepetal. Wann und wo genau, erfahren Sie hier.

Die New York Gospel Stars gehen wieder auf Deutschlandtour und machen dabei auch Halt in Ennepetal. Am Freitag, 12. Januar, erwartet die Konzertbesucher im Haus Ennepetal, Gasstraße 10, ein Abend voller Gesang, Tanz und „Holy Spirit“. Von „Go tell it on the Mountain“ bis „Down by the Riverside“ sind alle bekannten Hits aus der Gospel Szene vertreten.

Zusammengekommen, um die „gute Botschaft“ zu verbreiten, stehen die New York Gospel Stars seit mehr als 15 Jahren auf der Bühne. Wer sie kennt, weiß, dass sie ihrem Namen alle Ehre machen. Genauso wie New York selbst, sind die Gospel Stars voller verschiedener Facetten und Energien. Performances voller Dynamik und Emotionen lassen die Herzen höherschlagen. Gospel Klassiker wie „Walk in Jerusalem“ gewinnen ein ganz neues Flair durch die voluminösen Stimmen der Künstler. Begleitet werden die beliebten Lieder von Piano und Schlagzeug. Die New York Gospel Stars möchten mit der Kraft der Musik die Liebe Gottes, Hoffnung, Vergebung und vor allem Kraft übermitteln, wie es die Sprache nicht kann. Besonders wichtig ist den Sängern die Einbindung der Zuschauer.

Das Gospelkonzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten 35 Euro und sind erhältlich unter www.lb-events.de, 0234/9471940 und an allen bekannten VVK-Stellen.

