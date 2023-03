Eine Person beim Einbruchsversuch (gestellte Szene). In Ennepetal hat ein Anwohner durch seinen Blick einen Einbrecher verjagt.

Kriminalität Ennepetal: Ein Blick reichte – Einbrecher in Flucht gejagt

Ennepetal. Ein Blick reichte: Ein Ennepetaler hat einen Einbrecher an der Eichenstraße in die Flucht gejagt. Der Täter haute durch den Garten ab.

Unbekannte versuchten am Freitagabend gegen 18.30 Uhr sich über ein Küchenfenster Zugang zu einem Einfamilienhaus an der Eichenstraße in Ennepetal zu verschaffen.

Als der Bewohner nach Hause kam, hörte er verdächtige Geräusche aus der Küche. Er schaute aus dem Fenster und sah eine Person vor dem Küchenfenster hocken.

Als der Unbekannte den Bewohner bemerkte, sprang er auf und flüchtete über den hinteren Gartenbereich.

