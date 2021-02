Ennepetal: Ein neuer Mitarbeiter bei Huckenbeck

Ennepetal. „Der olle Wilhelm“ wacht nun über die Geschicke der Firma Huckenbeck GmbH im Heilenbecker Tal in Ennepetal.

„Der olle Wilhelm“ wacht nun über die Geschicke der Firma Huckenbeck GmbH im Heilenbecker Tal. Es handelt sich um einen „Alltagsmenschen“ der Künstlerin Christel Lechner, deren Schöpfungen unter anderem seit Jahren in den etwas wärmeren Monaten einen festen Platz im Stadtbild von Gevelsberg haben.

Firmeninhaber Friedrich-Wilhelm Huckenbeck hatte die Figur bei Christel Lechner in Auftrag gegeben. Die Idee sei ihm gekommen, als er ein altes Foto in Händen hielt, auf dem sein Vater im karierten Hemd mit einem Lehrling gestanden habe. „Die erste Idee war, vielleicht einen Fuchs entsprechend zu gestalten“, berichtet Friedrich-Wilhelm Huckenbeck. Doch dann seien ihm die Alltagsmenschen in den Sinn gekommen und er habe sich an Christel Lechner gewandt. In ihrer Werkstatt entstand schließlich eine der typisch knollennasigen Figuren, die mit Karo-Hemd, Latz-Arbeitshose und Mütze an den vor etwa 20 Jahren verstorbenen Wilhelm Huckenbeck erinnert.

FFP2-Maske kommt noch

Anfang vergangener Woche wurde „der olle Wilhelm“, wie Huckenbeck Senior von seiner Belegschaft genannt wurde, angeliefert, auf ein dickes Blech montiert und mit dem firmeneigenen Gabelstapler an die richtige Stelle auf dem Firmengelände manövriert. Nach dem Hinweis eines Mitarbeiters wurde dem rund 200 Kilogramm schweren Herren zur Sicherheit ein Mund-Nasen-Schutz verpasst. „Die FFP2-Maske kommt noch“, betont Friedrich-Wilhelm Huckenbeck. Und eine Ermahnung dafür, dass der Gute den Hammer falsch herum hält, werde es auch noch geben.

