Ennepetal: Einbrecher durchwühlen alle Räume

Ein Einbrecher verschafft sich Zutritt zu einer Wohnung (gestellte Szene). In Ennepetal brechen Unbekannte in eine Wohnung ein und durchwühlen alle Räume.

Ennepetal. Unbekannte dringen in Ennepetal in eine Wohnung ein und durchwühlen alle Räume. Was die Polizei dazu mitgeteilt hat.

Unbekannte verschafften sich am Sonntag zwischen 18.40 und 23 Uhr Zugang zu einem Haus in der Rocholzallee in Ennepetal.

Lesen Sie auch:

Sie drangen über das Wohnzimmerfenster in das Haus ein und durchwühlten die Räumlichkeiten.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Ob etwas entwendet wurde, ist bisher nicht bekannt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm