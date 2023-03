Ennepetal: Einbrecher durchwühlen alle Räume in Wohnung

Ennepetal. Als die Bewohner wiederkamen, waren alle Räume der Wohnung in Ennepetal durchwühlt. Die Opfer hatten zuvor einen entscheidenden Fehler begangen.

Unbekannte brachen am Mittwoch in der Schachtstraße in eine Erdgeschosswohnung in Ennepetal ein.

Zwischen 13 und 20.30 Uhr nutzten die Täter das auf Kipp stehende Fenster und öffneten dieses durch Durchgreifen. Sie betraten die Räumlichkeiten und durchsuchten diese vollständig.

Inwiefern sie Beute erlangten, ist bisher nicht bekannt.

