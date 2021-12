Ennepetal: Einbrecher durchwühlen Kommoden und Schränke

Ein Einbrecher mit einer Taschenlampe (Symbolfoto). In Ennepetal sind bisher Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen.

Ennepetal. Unbekannte sind in Ennepetal in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Sie durchwühlten alle Kommoden und Schränke und entkamen mit Beute.

Am Montag zwischen 15 und 19 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Julius-Bangert-Straße ein.

Die Täter hebelten das Schlafzimmerfenster auf der Gebäuderückseite des Hauses auf und gelangten so ins Innere. Sie durchsuchten alle Kommoden und Schränke im ersten und teilweise auch im zweiten Geschoss.

Als Beute hätten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen nur Modeschmuck erlangt, teilte die Polizei mit.

