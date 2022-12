Ein Mann bricht in eine Wohnung ein (gestellte Szene). In Ennepetal erbeuten Einbrecher am Abend des zweiten Weihnachtstages Schmuck.

In Abendstunden Ennepetal: Einbrecher erbeuten am 2. Weihnachtstag Schmuck

Ennepetal. Es geschah am Abend des 2. Weihnachtstages. Einbrecher erbeuten in einer Ennepetaler Wohnung Schmuck. Die Polizei gibt nun einen dringenden Rat.

Am zweiten Weihnachtstag brachen Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Julius-Bangert-Straße in Ennepetal ein.

Lesen Sie auch:

Die Täter stiegen mit einer Leiter, die sie im Garten vorfanden, auf den Balkon des Hauses und hebelten das Schlafzimmerfenster auf.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Sie durchsuchten die Schränke und fanden unter anderem Schmuck als Beute. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang nicht.

Die Polizei rät: „Einbrecher nutzen immer den einfachsten Weg. Mülltonnen, Gartenmöbel oder Leitern können als Aufstiegshilfe dienen. Schließen Sie daher mögliche Aufstiegshilfen weg bzw. entfernen Sie sie.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm