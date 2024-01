Ennepetal: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Einbrecher waren am Samstag in Ennepetal auf Beutezug. Hier ein Symbolbild.

Ennepetal Zwei Einbrüche auf Ennepetaler Stadtgebiet meldet die Polizei. Die Täter konnten in beiden Fällen unerkannt flüchten.

Am Samstag, 27. Januar, zwischen 18.30 und 22 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus am Fasanenweg in Voerde. Die Einbrecher durchsuchten vermutlich das Haus nach Wertgegenständen. Sie stahlen Schmuck, Handtaschen und eine Geldbörse. Der oder die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannter Richtung.

Lesen Sie auch:

CVJM Voerde wollte Jünglinge vom Wirtschaftsbesuch abhalten

Ennepe-Ruhr-Kreis: Immer mehr Kinder psychisch belastet

Für den Katastrophenfall: Das sollte jeder im Keller haben

Gabriele Weidner: „Ich war gerne Bestimmer“

Zu oft im Café: EN-Kreis kündigt Außendienstmitarbeiter

Gevelsberg: Bekannter Anwalt schreibt Medienrecht-Ratgeber

Ebenfalls am Samstag in der Zeit zwischen 16.30 und 20.30 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Erdgeschossfenster eines Reihenhauses am Kiefernweg im Stadtteil Büttenberg auf und gelangten so in das Haus. Dort durchsuchten sie vermutlich den gesamten Wohnraum nach Wertgegenständen. Der oder die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld und flüchteten schließlich in unbekannter Richtung .

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm