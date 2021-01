Ennepetal: Einbrecher erbeuten Werkzeug aus Firmenräumen

Ennepetal Unbekannte sind in eine Firma in Ennepetal eingebrochen und haben in den Produktionsräumen mehrere Werkzeuge entwendet.

In der Zeit von Mittwoch, 16 Uhr, bis Silvester, 13.20 Uhr stiegen unbekannte Täter vermutlich durch ein Fenster im Obergeschoss in eine Firma im Mühlenfeld ein. Das teilte am Samstag die Kreispolizei mit. Hier gelangten der oder die Täter unter anderem auch in die Produktionsräume und entwendeten Werkzeuge, bevor sie unerkannt entkamen.

