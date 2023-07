Ennepetal: Einbrecher hebeln Kellertür auf

Ennepetal. Einbrecher waren in Ennepetal unterwegs. Ziel war ein Mehrfamilienhaus.

In der Zeit zwischen Donnerstag, 13. Juli, 15 Uhr, und Freitag, 14. Juli, 9 Uhr, hebelten unbekannte Täter die Tür eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus an der Büttenberger Straße in Ennepetal auf. Nach Angaben des Geschädigten sei dabei allerdings nichts entwendet, teilt die Polizei mit. Der oder die Täter seien nach Tatausführung unerkannt geflüchtet.

+++ Schwelm, Gevelsberg, Ennepetal: Nichts mehr verpassen mit unserem kostenfreien Newsletter +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm