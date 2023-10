Ennepetal: Einbrecher stehlen Schmuck und Bargeld

Eine Person hebelt ein Fenster auf (gestellte Szene). In Ennepetal erbeuten Einbrecher Schmuck und Bargeld. Die Kripo ermittelt.

Ennepetal. Bei einem Einbruch in Ennepetal erbeuten der oder die Täter Schmuck und Bargeld. Was die Kripo bisher weiß.

Noch unbekannte Täter sind in ein Einfamilienhaus in der Breckerfelder Straße in Ennepetal eingebrochen.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Donnerstag zwischen 19 und 20.45 Uhr ein rückwärtiges Fenster aufgehebelt. Im Haus durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen, stahlen Bargeld in geringer vierstelliger Höhe sowie Schmuck.

Die Täter flüchteten vom Tatort in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 02324/9166-4000.

