Ennepetal: Einbrecher stehlen Werkzeug aus Gartenlaube

Ennepetal Unbekannte sind in Ennepetal in eine Gartenlaube im Stadtteil Voerde eingebrochen. Die Täter erbeuteten unter anderem Elektro-Werkzeug.

Ennepetal. In der Nacht von Samstag auf Sonntag (2./3. Januar) brachen Unbekannte in

eine Gartenlaube an der Julius-Dorr-Straße in Voerde ein. Sie stahlen daraus zwei

Bohrmaschinen der Marken Bosch und Makita, eine Fräsmaschine und einen

Werkzeugkoffer mit diversem Werkzeug. Hinweise auf die Täter gibt es nach Polizeiangaben bislang

nicht.

