Ennepetal. Unbekannte stiegen in das Heilenbecke-Center in Ennepetal ein.

Unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen gegen 1.40 Uhr eine Sicherheitsglasscheibe einer Fensterfront des Einkaufszentrum Heilenbecke an der Voerder Straße ausgehebelt. Sie gelangten so in das Innere des Einkaufszentrums.

Ob etwas entwendet wurde, wird derzeit ermittelt. Die Täter flüchteten noch vor Eintreffen der Polizei unerkannt.