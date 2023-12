Ennepetal: Einbrecher verwüsten komplettes Haus

Alle Räume, alle Schränke und alle Schubladen durchwühlt: Als die Bewohner zurückkommen, ist ihr Haus in Ennepetal komplett verwüstet.

Am Dienstag, in der Zeit von 17 bis 22.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Eichendorffstraße in Ennepetal ein.

Sie hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Haus. In sämtlichen Etagen wurden Schränke und Schubladen geöffnet und nach Wertgegenständen durchsucht. Zur Beute können zum jetzigen Zeitpunkt noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise geben kann, soll sich bitte unter der 02336-9166-4000 melden

