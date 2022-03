Ennepetal: Einbrecher weckt Bewohner im Schlafzimmer

Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher, der die Bewohner in deren Schlafzimmer überrascht hat.

Ennepetal. Die Polizei fahndet mit einer Täterbeschreibung nach einem Einbrecher, der die Bewohner nachts in ihrem Schlafzimmer überrascht hat.

Ein bisher unbekannter Täter brach in der Nacht zu Dienstag in ein Einfamilienhaus an der Kölner Straße ein.

Die 67-jährige Bewohnerin wurde gegen Mitternacht durch fremde Geräusche aus Richtung Dachboden geweckt. Sie schob die Geräusche auf die eines Tieres und ignorierte dies. Kurze Zeit später öffnete sich die Schlafzimmertür und sie bemerkte eine dunkel gekleidete Person im Raum.

Als sie schrie, flüchtete die Person. Die Bewohnerin weckte den neben ihr liegenden Mann und die Beiden verständigten die Polizei.

Augenscheinlich öffnete der Täter gewaltsam die im Dachgeschoss gelegene Terrassentür und gelangte so ins Haus. Er durchsuchte das erste Obergeschoss und fand hier ein Smartphone und Bargeld als Beute. Als er auf das Ehepaar stieß, flüchtete der Täter wieder über das Dachgeschoss nach draußen. Eine Nahbereichsfahndung verlief negativ.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden: ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet mit über den Kopf gezogener Kapuze..

