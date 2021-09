Am Westfeld Ennepetal: Einbruch in Einfamilienhaus – Bargeld erbeutet

Ennepetal. Bargeld erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am Donnerstagabend in ein Einfamilienhaus in der Straße Am Westfeld in Ennepetal-Voerde.

Der oder die Täter hatten sich am Donnerstagabend (9. September) in der Zeit zwischen 18 und 23 Uhr Zugang zu dem Haus verschafft, indem sie über den Garten an die Rückseite des Hauses gelangten und dort die Terrassentür gewaltsam öffneten.

Im Innern des Hauses durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume. Mit einen kleinen Bargeldbetrag als Beute flüchteten sie schließlich unerkannt. Täterhinweise gibt es nach Mitteilung der Polizei bisher nicht.

Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Ennepetal zu melden: 02333/9166-4000.

