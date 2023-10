Eingeworfener Fensterscheibe (Symbolfoto). Weil sie eine Fensterscheibe einwarfen, gelangten Unbekannte am Samstag in einen Ticketshop in Ennepetal und durchwühlten diesen.

Polizei Ennepetal: Einbruch in Ticketshop an der Kluterthöhle

Ennepetal. Unbekannte sind am Samstag in Ennepetal in einen Ticketshop eingebrochen und machten Beute.

Unbekannte Täter warfen am Samstag, 7. Oktober, in der Zeit von 0 Uhr bis 7.22 Uhr eine Fensterscheibe eines Ticketshops an der Gasstraße nahe der Kluterthöhle in Ennepetal ein und gelangten so in den Verkaufsraum.

Hier durchwühlten die Täter den gesamten Verkaufsraum vermutlich nach Wertgegenständen. Der Beuteschaden wird derzeit noch ermittelt. Der oder die Täter konnten nach der Tat jedoch unerkannt flüchten.

