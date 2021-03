„Le Bandierine della Liberta – Die Fähnchen der Freiheit“: So heißt das Buch, auf dessen Cover Silvio Sartorio in den Kriegsjahren zu sehen ist. Die Zeit der Zwangsarbeit in Ennepetal-Altenvoerde war grausam. Mit Paul Wenner traf er auf einen Menschen, der ihm zur Seite stand.