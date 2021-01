Ennepetal: Entlastung für Anlieger beim Straßenausbau

Ennepetal Ennepetal hat ein Straßen- und Wegekonzept aufgestellt, um Anlieger beim beitragspflichtigen Straßenausbau entlasten zu können.

Nach einer Änderung des Kommunalabgabengesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KAG) besteht für Gemeinden künftig die Möglichkeit, bei KAG-beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen Fördermittel zu beantragen. Das Geld dient dazu, die fälligen Anliegerbeiträge zu reduzieren – und zwar um 50 Prozent. Die Gemeinde selbst profitiert nicht davon, ihr Kostenanteil bleibt unverändert. Voraussetzung für die Landesförderung ist, dass die jeweilige Gemeinde ein Straßen- und Wegekonzept aufstellt.

Die Stadt Ennepetal hat nach der zum 1. Januar 2020 in Kraft getretenen Gesetzesänderung erstmals ein solches Konzept, das einen Zeitraum von fünf Jahren umfassen und mindestens alle zwei Jahre fortgeschrieben werden muss, erarbeitet. Gemäß der Vorgaben führt es zum einen die Straßen auf, für die beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen geplant sind, und zum anderen die Straßen, für die beitragspflichtige Ausbaumaßnahmen beabsichtigt sind. Bei Letzterem geht es um die „nachmalige Herstellung“, das heißt die jeweilige Straße war bereits einmal hergestellt worden und ist nun nach Ablauf der Nutzungsdauer (in der Regel 50 Jahre) grundlegend erneuerungsbedürftig.

„Die Straßenliste ist für die Jahre 2021 und 2022 verbindlich, für die aufgeführten Maßnahmen haben wir entsprechende Mittel in den Haushalt eingestellt“, erklärt Christoph Göbel, Abteilungsleiter Straßenbau der Stadt Ennepetal. Für die Jahre 2023 bis 2025 absehbare Maßnahmen habe man mit aufgenommen, die Liste könne allerdings regelmäßig angepasst werden. „Dabei ist es einfacher, dem Land zu erklären, dass eine aufgeführte Straße noch nicht gemacht wurde, als dass eine Ausbaumaßnahme für eine Straße vorgenommen wurde, die noch nicht in der Liste stand“, so Christoph Göbel.

Die folgenden beitragspflichtigen Straßenausbaumaßnahmen sind in Ennepetal für 2021 geplant:

Nachmalige Herstellung und Kanal für Straßenentwässerung

Bergstraße (von Hinnenberger Straße bis Wiemerhofstraße, schon 2020 erfolgt) und Hinnenberger Straße (von Bergstraße bis Hangstraße)

Nachmalige Herstellung

Kirchstraße (von Heinrichstraße bis Bodelschwinghstraße)

Für 2022 sind vorgesehen:

Nachmalige Herstellung und Kanal für Straßenentwässerung

Bergstraße (von Wiemerhofstraße bis Pleckinger Weg) und Birkenstraße (auch Straßenbeleuchtung)

Nachmalige Herstellung

Kirchstraße (von Heinrichstraße bis Bodelschwinghstraße), Deterberger Straße, Erlenstraße, Goethestraße (von Lessingstraße bis Schillerstraße), Jahnstraße (von Loher Straße bis Lohernockenstraße), Klutertstraße und Kotthausstraße.

Für 2024 sind bereits die Eichendorffstraße und die Feldstraße (von Breckerfelder Straße bis Flurstraße) in die Liste aufgenommen worden.

Sehr viel umfangreicher ist die Liste der geplanten voraussichtlich beitragsfreien Straßen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik, die die Stadt schon seit Jahren schrittweise vornimmt. An einer Reihe von Straßen steht die Beseitigung von Gehweg- und Fahrbahnschäden auf dem Programm. „Das Straßen- und Wegekonzept mit den Straßenlisten ist auch online abrufbar“, betont Lucia Dockter-Vornehm, Leiterin des kaufmännischen Büros im Fachbereich Bauen und Betriebshof. Zu finden ist das Konzept unter www.ennepetal.de.

Lucia Dockter-Vornehm weist darauf hin, dass man für jede beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahme eine Informationsveranstaltung für die betroffenen Anlieger durchführen werde. „Das haben wir ohnehin schon immer so gemacht, mittlerweile ist es aber auch verpflichtend“, erklärt sie.

KAG-Beiträge ein Dauerthema

Die so genannten KAG-Beiträge sind schon seit Jahrzehnten Gegenstand von Diskussionen und sorgen bei Anliegern nicht selten für Unmut. Im § 8 Kommunalabgabengesetz NRW ist geregelt, das Gemeinden für dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen Beiträge erheben sollen. Straßenbaubeiträge werden erhoben, wenn eine bereits vorhandene Straße erneuert oder verbessert wird. Das gilt nicht nur für die Fahrbahn, sondern auch für den Gehweg, Parkstreifen, die Beleuchtung und die Oberflächenentwässerung. Welche Kostenanteile auf die Anlieger umgelegt werden, regelt die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt Ennepetal. Dabei gibt es unterschiedliche Sätze je nach Kategorie der Straße. Unterschieden wird nach Anliegerstraßen, die überwiegend der Erschließung der damit verbundenen Grundstücke dienen, Haupterschließungsstraßen, die der Erschließung von Grundstücken, zugleich aber auch dem Verkehr innerhalb eines Gebiets dienen, sowie Hauptverkehrsstraßen, die dem durchgehenden innerörtlichen Verkehr oder dem überörtlichen Durchgangsverkehr dienen.

Bei Anliegerstraßen entfallen auf die Anlieger jeweils 50 Prozent der Kosten für Fahrbahn (und gegebenenfalls einen Radweg) sowie Beleuchtung, Oberflächenentwässerung und Grünanlagen sowie 60 Prozent für Gehwege und Parkstreifen. Bei Haupterschließungsstraßen liegen die Sätze bei je 30 Prozent für Fahrbahn sowie Beleuchtung und Oberflächenentwässerung und 50 Prozent für Gehwege, Parkstreifen und Grünanlagen. Bei Hauptverkehrsstraßen tragen die Anlieger je zehn Prozent der Kosten für Fahrbahn, Beleuchtung und Oberflächenentwässerung sowie 50 Prozent für Gehwege, Parkstreifen und Grünanlagen. In diese Kategorie fallen in Ennepetal nur die Kölner Straße (ehemalige B7) sowie die Loher, Hagener und Milsper Straße. Für weitere Kategorien von Straßen und Wegen regelt die Straßenbaubeitragssatzung der Stadt ebenfalls unterschiedliche Sätze. Dazu zählen Hauptgeschäftsstraßen, Mischverkehrsflächen, Fußgängergeschäftsstraßen, selbstständige Gehwege und verkehrsberuhigte Bereiche.

Im Rahmen der nun eingeführten Regelung erstattet das Land künftig auf Antrag der Stadt die Hälfte der auf die Anlieger entfallenden Beiträge. Das bedeutet, dass die Stadt die Zuweisung des Landes erhält und dann die um die Förderung reduzierten Beiträge von den Grundstückseigentümern erhebt. Voraussetzung einer Förderung ist, dass der Rat der Stadt die Durchführung der betreffenden Straßenbaumaßnahme nach dem 31. Dezember 2017 beschlossen hat. Nach dem 1. Januar 2021 beschlossene Maßnahmen werden nur gefördert, wenn ein verabschiedetes Straßen- und Wegekonzept vorliegt.