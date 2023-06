Ennepetal: Erfolgreiches Weinfest sorgt für Freude beim DRK

Ennepetal. Das 1. Ennepetaler Weinfest kam bei den Besuchern gut an und war auch für das DRK ein Gewinn. My City spendete dem Ortsverein den Tombola-Erlös.

Die Weinfest-Premiere, die auf Initiative der Händler- und Dienstleistervereinigung „My City“ am Pfingstwochenende auf dem Milsper Marktplatz gefeiert wurde, war ein großer Erfolg und ist eine Bereicherung für die ganze Stadt. Wie sehr Genuss und Freude mit guten Taten in Einklang zu bringen ist, zeigt eine Geldspende, mit der My City nun das Deutsche Rote Kreuz unterstützen konnte. Es handelt sich um den Erlös des Losverkaufs.

„Einer für alle - alle für Einen“, so lautet das Motto der „My City“ Gemeinschaft, und diese Worte wurden durch das Weinfest und die Tombolaaktion mehr als bestätigt. Es wurden Lose in Höhe von insgesamt 920 Euro verkauft, und das Spendengeld wurde nun an die Rotkreuzleitung des DRK Ennepetal übergeben.

Melissa Wienert-Neidhardt und Markus Wienert nahmen den symbolischen Scheck dankend und sichtlich gerührt entgegen. Es war eine besondere Wahl, das DRK als Begünstigte auszuwählen, da unter den vier Winzern beim Weinfest auch die Winzergenossenschaft Mayschoss-Altenahr anwesend war, die im Juli 2021 unter dem verheerenden Hochwasser gelitten hatte und wo das Rote Kreuz Ennepetal seinerzeit ehrenamtlich im Einsatz war. So gab es auf dem Weinfest ein emotionales Wiedersehen.

Bei dem Termin im Elektro-Fachmarkt Berlet zog die Erste Bürgermeisterstellvertreterin Anita Schöneberg auch die Tombola-Gewinner. Insgesamt hatten die My-City-Mitglieder 42 Gewinne bereit gestellt, darunter ein E-Scooter von Berlet, ein TUI-Reisegutschein und eine Kosmetikbehandlung.

