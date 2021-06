Ennepetal: Fahranfänger fährt 51 km/h zu schnell

So schnell kann der neue Führerschein auch wieder weg sein. Der 18-jähriger Fahranfänger ist doppelt so schnell gefahren, wie eigentlich erlaubt.

Ennepetal. Mit Tempo 105 ist der 18-jähriger Breckerfelder von der Polizei bei einer Geschwindigkeitskontrolle angehalten worden. Das sind die Folgen für ihn.

So schnell kann der Führerschein weg sein. Bei einer Geschwindigkeitsmessung, die die Polizei am Samstagabend auf der Kahlenbeckerstraße in Ennepetal durchführte, wurde ein 18-Jähriger Autofahrer geblitzt. Der junge Breckerfelder fuhr mit seinem Seat, laut Messung, statt der erlaubten 50 km/h mit Tempo 105.

+++ Lesen Sie auch: Gevelsberg: Polizei nennt weitere Details zu Hochzeitsfeier +++

Nachschulung für den Fahranfänger

Nach Abzug der Toleranzen verbleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 51 km/h. Damit ist der Breckerfelder Spitzenreiter des Tages. Der junge Mann hatte erst im Mai seinen Führerschein gemacht. Nun wird er sich wohl einer Nachschulung stellen müssen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm