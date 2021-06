Ennepetal: FDP betont Rolle als Opposition im Rat der Stadt

Ennepetal. Auf eine erfolgreiche Kommunalwahl blickte die Ennepetaler FDP beim Ortsparteitag im Hotel-Restaurant „Rosine“ zurück.

Für Freude sorgte auch der weitere Mitgliederzuwachs. Wahlen fanden nicht statt, der Vorstand um den Vorsitzenden Klaus Muck wurde einstimmig entlastet.

Muck würdigte in seinem Bericht, dass trotz der Corona-Bedingungen die Strategie, „mit einem unabhängigen und eigenständigen Profil in den Kommunalwahlkampf zu gehen“, zu dem guten Ergebnis von neun Prozent – eine Steigerung um drei Prozentpunkte gegenüber 2014 – geführt habe.

Kritik an Wirtschaftsförderung

„Seit gut sechs Monaten nimmt die FDP-Fraktion ihre klar erkennbare Oppositionsrolle im Rat wahr“, erklärte der Vorsitzende. „Mit einer Reihe von konstruktiven Anträgen wie zum Beispiel zu den Themen ,Aktuelle Situation der Unternehmen in der Corona Pandemie’ oder ,Prüfung der Brachflächen für Gewerbeansiedlung, -erweiterung und Umnutzung zur Wohnbebauung’ zeigen wir den Bürgerinnen und Bürgern, dass wir bei kritischen Themen den Finger in die Wunde legen, um so mehr Transparenz zu schaffen.“ Muck nannte konkret das Beispiel, dass das einzige Ennepetaler Softwareunternehmen mit zurzeit acht Vollzeitbeschäftigten die Stadt wahrscheinlich im Herbst verlassen werde, weil es keine adäquaten Büroräume für die weitere Expansion finde. Hier werde eine Chance verpasst, um im Rahmen eines Leuchtturmprojektes weitere Start-ups mit zukunftsorientierten Technologien in Ennepetal anzusiedeln, so Muck. Er erwarte dazu von der Stadtverwaltung in den anstehenden Ausschusssitzungen eine klare Stellungnahme.

FDP-Ratsfraktionsvorsitzender Michael Haas sagte dazu: „Wir müssen sicherstellen, dass die Kommunikation zwischen der CDU-/SPD-/Grünen-Koalition und der Oppositionspartei FDP transparent und zeitnah für die betroffenen Mandatsträger erfolgt, um so die Sicherheit und das Vertrauen in die Kommunalpolitik zurückzugewinnen.“

Mitgliederzahl wächst weiter

Für Freude sorgte die Nachricht, dass die Mitgliederzahl im Stadtverband auf 43 gewachsen sei, darunter viele Jung-Liberale. Klaus Muck: „Hier sehen wir, dass unsere Themen auch gerade junge Menschen ansprechen, um sie zur politischen Mitarbeit zu motivieren“.

Beim Ortsparteitag zu Gast waren auch die Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr (Wahlkreis Hagen-Ennepe-Ruhr I mit Hagen, Breckerfeld, Gevelsberg, Schwelm und Ennepetal) und die Bundestagskandidatin Anna Neumann, die für die Liberalen im Wahlkreis Ennepe-Ruhr II (Hattingen, Herdecke, Sprockhövel, Wetter und Witten) antreten wird.

