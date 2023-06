Ennepetal: FDP will ihre Oppositionsrolle weiter schärfen

Ennepetal. Mehr Einsatz für nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der Standortbedingungen für die Ennepetaler Unternehmen.

Die Ennepetaler FDP will ihre Oppositionsrolle im Rat der Stadt unter dem neuen Fraktionsvorsitzenden Daniel Böhler weiter schärfen. Das sagte der Parteivorsitzende Klaus Muck beim Ortsparteitag der Liberalen in der „Rosine“. Mit einer Reihe von konstruktiven Anträgen wolle man den Finger in die Wunde legen, wie man es auch in der Vergangenheit stets getan habe. Das designierte Ratsmitglied Rolf Krumbein werde sich insbesondere für nachhaltige Lösungen zur Verbesserung der Standortbedingungen für die Ennepetaler Unternehmen einsetzen.

Auf dem Ortsparteitag reflektierten die Liberalen das vergangene Jahr und setzt politische Schwerpunkte für die Zukunft. Klaus Muck blickte auf die großen Herausforderungen in Folge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht und bei der Aufnahme von Kriegsflüchtlingen. Er erklärte, dass die Stadtverwaltung Anerkennung dafür verdiene, „dass sie trotz rechtlicher Unklarheiten und kurzfristiger Änderungen seitens der Bundesregierung bisher immer adäquate Lösungen unter Einbeziehung der Ennepetaler Bürgerinnen und Bürger gefunden hat.“ Er wies aber auch auf die langfristigen hohen finanziellen Belastungen für den städtischen Haushalt hin.

Es sei besonders wichtig, so Muck, den Industriestandort Ennepetal „angesichts des beginnenden wirtschaftlichen Abschwungs in Deutschland“ verstärkt in den Fokus der städtischen Wirtschaftsförderung zu rücken. Die FDP erwarte, dass die erfolgten Gespräche mit den Unternehmen zu einem Maßnahmenkatalog führen, der eine langfristige Perspektive für den Standort aufzeige. Die Prüfung der Brachflächen für Gewerbeansiedlung, -erweiterung oder Umnutzung zur Wohnbebauung sei eine mögliche Maßnahme in diesem Zusammenhang.

Zudem, so Muck, setze die FDP sich angesichts der schwierigen Haushaltslage vieler Gemeinden, die durch aktuellen Krisen verschärft werde, für eine verstärkte interkommunale Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden ein.

Die heimische Bundestagsabgeordnete Katrin Helling-Plahr berichtete beim Ortsparteitag in Ennepetal von ihrer Arbeit aus Berlin, insbesondere über die anstehende Neuregelung der Sterbehilfe. Anna Neumann, FDP-Abgeordnete im Düsseldorfer Landtag, kritisierte die schwarz-grüne Landesregierung unter anderem dafür, dass die Polizeibehörden in NRW nun doch nicht mit Tasern ausgestattet würden. Diese nicht-tödlichen Waffen hätten sich in Pilotprojekten als milderes Mittel im Vergleich zu Schusswaffen bewährt, so Neumann, allerdings sei das Projekt von den Grünen nun plötzlich eingestellt worden. Beide Redebeiträge wurden von den Mitgliedern ausgiebig und teilweise kontrovers diskutiert.

