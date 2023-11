Ennepetal: Festkonzert mit Joe Cocker und Giuseppe Verdi

Ennepetal Eine große musikalische Bandbreite bekam das Publikum beim Jubiläumskonzert der Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal geboten.

Mit zweijähriger Verspätung konnte die Stadt- und Feuerwehrkapelle Ennepetal endlich ihr lange geplantes Festkonzert zum 100-jährigen Bestehen veranstalten. Die Musikerinnen und Musiker um ihren Dirigenten Klaus Rauhaus überraschten ihr Publikum in der sehr gut gefüllten Aula des Reichenbach-Gymnasiums mit einer Vielzahl musikalischer Attraktionen.

Die zu Beginn leere Bühne füllte sich schlagartig bis auf die letzte Lücke und das Orchester sorgte mit „Also sprach Zarathustra“ (Richard Strauß) für ein überwältigendes Klangerlebnis. Im ersten Teil des Konzertes standen weitere klassische Werke wie „Nessun Dorma“ aus der Puccini-Oper „Turandot“ und Melodien von Guiseppe Verdi auf dem Programm. Klaus Rauhaus führte die Musikerinnen und Musiker souverän durch die anspruchsvollen Stücke. Das Publikum dankte mit großem Applaus und Bravo-Rufen.

Einen besonderen Akzent setzte Julian Kämper als Solist auf seinem Euphonium mit seinem Solo bei „You Raise Me Up“. Nach der Pause präsentierte sich erstmals das Bläser-Ensemble des Orchesters mit einem „Spiritual Choral“ und dem Tango „Kiss of Fire“. Das Konzertprogramm ging mit „Ross Roy“, einem Orchesterwerk der modernen symphonischen Blasmusik, in die musikalische Neuzeit. Auch hier beeindruckte das Orchester mit seiner Dynamik und Rhythmik.

Mit „Joe Cocker live“ präsentierte das Orchester die großen Songs des Altmeisters im konzertanten Gewand und brachte ein wenig Atmosphäre wie bei der berühmten „Night of the Proms“ in den Saal. Rockig ging es mit den größten Hits der Band „Queen“ weiter. Eingestimmt mit der „Bohemian Rhapsody“ wurde das Publikum bei „We will rock you“ ins musikalische Geschehen mit einbezogen.

Alexander Vey, der mit seiner charmanten und informativen Moderation durch das Konzert führte, bat das Publikum zum Abschluss bei der „80er Kult(tour)“ erneut um Hilfe für den Refrain von „Sternenhimmel“. Das Publikum gab stehende Ovationen, bevor das Orchester nach mehreren Zugaben entlassen wurde. Viele Zuhörer äußerten den Wunsch nach einem weiteren solch abwechslungsreichen Konzert in nicht allzu ferner Zukunft.

Ihren Teil zum gelungenen Festkonzert trugen auch die „Music Kids“ bei. Unter der Leitung von Hans-Martin Seeland präsentierte sich das Jugendorchester der Stadt- und Feuerwehrkapelle und brachte mit „Viva la Vida“ noch sommerliche Anklänge in die Aula.

Zu Beginn des Konzertes zum 100-jährigen Bestehen der Stadt- und Feuerwehrkapelle, das coronabedingt so lange auf sich warten ließ, hatte der Vorsitzende Peter Eckelt das Publikum, in dem alle Altersklassen vertreten waren, sowie Bürgermeisterin Imke Heymann, Stadtbrandinspektor Frank Schacht und zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung begrüßt.

Die Bürgermeisterin gratulierte dem Orchester zum Jubiläum und zur Verleihung der Pro-Musica-Plakette, die die Stadt- und Feuerwehrkapelle 2021 erhalten hatte. Heymann dankte für die mehr als 100-jährige musikalische Bereicherung im Dienste der Gemeinschaft und würdigte das Orchester als kulturelles Standbein und Aushängeschild für die Stadt Ennepetal über die Stadtgrenzen hinaus.

