Ennepetal: Feuer auf Balkon im 5. Obergeschoss

Ennepetal Großeinsatz an einem Mehrfamilienhaus in Ennepetal: Im 5. Obergeschoss ist auf einem Balkon ein Feuer ausgebrochen.

Am späten Donnerstagnachmittag meldeten mehrere Anrufer bei der Leitstelle der Feuerwehr einen Brand auf einem Balkon in einem Mehrfamilienhaus in der Voerder Straße in Ennepetal. Die eintreffenden Kräfte stellten fest, dass Hausrat auf dem Balkon im 5. Obergeschoss brannte.

Ein Nachbar hatte bereits eingegriffen und erste Löschmaßnahmen durchgeführt. Der Brand konnte schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im weiteren Verlauf wurde auch die Fassade sowie weitere Gegenstände mit Hilfe einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Aufgrund der schnellen Löschmaßnahmen blieb der Brand auf den Balkon begrenzt.

Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden.

