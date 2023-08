Ennepetal: Feuerwehr befreit vier Personen aus Aufzug

Menschen werden aus einem Aufzug befreit (Archivfoto). In Ennepetal muss die Feuerwehr vier eingeschlossene Personen befreien.

Ennepetal. Und plötzlich blieb der Fahrstuhl stecken. Die Feuerwehr musste in Ennepetal vier Personen befreien.

Zu einem „Hindernis auf der Fahrbahn“ wurde die Feuerwehr in Ennepetal am Montag um 14.30 Uhr in den Ortsteil Voerde gerufen. Ein circa zehn Zentimeter starker Baum ragte über die Fahrbahn. Die Verkehrsbehinderung konnte schnell mittels Kettensäge beseitigt werden und anschließend wurde die Fahrbahn gereinigt.

Am Nachmittag um 16.46 Uhr wurden die Einsatzkräfte erneut zu einem Technischen Hilfeleistungs Einsatz alarmiert. Ein Aufzug hatte einen technischen Defekt und blieb mit vier Personen im ersten Obergeschoss stecken. Die Insassen wurden nicht verletzt und konnten schnell von der Feuerwehr befreit werden. Der Einsatz konnte um 17 Uhr beendet werden.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm