Ennepetal: Feuerwehr muss direkt zwei Mal ausrücken

Einsatz für Feuerwehr Ennepetal in Hagener und Heimstraße.

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal muss am Wochenende zu einem Einsatz in der Hagener Straße und in der Heimstraße.

Die Feuerwehr Ennepetal musste am Wochenende zu zwei Einsätzen ausrücken. Am Samstag, 4. März, wurde die Feuerwehr Ennepetal um 12.48 Uhr zu einem ausgelösten Heimrauchmelder in die Heimstraße alarmiert. Die insgesamt 17 Einsatzkräfte stellten fest, dass der Heimrauchmelder durch Wasserdampf ausgelöst hatte.

Lesen Sie auch:

Schwelm: Weiteres großes Geschäft in Hauptstraße schließt

Schwelm: Vater missbraucht eigenen Töchter mehr als 1400 Mal

Führungskraft in Teilzeit? Bei diesem Gevelsberger Unternehmen ist es möglich

Kurze Zeit später, um 15.38 Uhr, ging es zu einem gemeldeten Wasserrohrbruch in die Hagener Straße. Hier wurde ein Leitungsdefekt in einem Keller festgestellt. Die defekte Leitung wurde durch die Einsatzkräfte verschlossen.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm