Ennepetal: Feuerwehr rettet erschöpften Hund aus einem Teich

Die Feuerwehr Ennepetal hat am Donnerstag einen Hund aus einem Teich gerettet. Ein Beamter sprang selber ins Wasser.

Die Feuerwehr Ennepetal hat am Donnerstag einen Hund gerettet, der auf einen Teich in Bülbringen hinausgeschwommen war. Er hatte sich mit der Leine etwa zehn Meter vom Ufer entfernt an einem Ast verfangen und kam von alleine nicht mehr los, teilt die Feuerwehr mit.

Die Feuerwehr Ennepetal hat am Donnerstag (21.7.2023) einen Hund aus einem Teich gerettet. Ein Beamter sprang selber ins Wasser. Foto: Feuerwehr Ennepetal

Die Einsatzkräfte entdeckten den Hund am Plessenweg am frühen Nachmittag. Er sei „sichtlich erschöpft“ gewesen. Daher schickte der Einsatzleiter einen Feuerwehrbeamten ins Wasser. Er schwamm zum Hund, befreite das Tier und brachte es sicher ans Ufer zurück. Dort wurde es der Besitzerin übergeben. Fünf Beamte waren mit einem Hilfeleistungslöschfahrzeug im Einsatz.

