Ennepetal: Feuerwehr rettet hilflose Person aus der Wohnung

Feuerwehrkräfte beim Abtransport eines Patienten. In Ennepetal rettete die Wehr eine erkrankte, hilflose Person aus deren Wohnung.

Ennepetal. Die Feuerwehr hat in Ennepetal eine hilflose, erkrankte Person aus der Wohnung gerettet. Sie konnte die Tür nicht mehr eigenständig öffnen.

Es sollte für die Feuerwehr Ennepetal nicht der einzige Einsatz bleiben. Die Wehr musste am Freitag zu mehreren Hilfeleistungen ausrücken.

Erster Einsatz: 10.18 Uhr

Um 10.18 Uhr beseitigten die Einsatzkräfte einen Ölfleck auf der Bergstraße. Ein parkendes Fahrzeug hatte dort Öl verloren.

Zweiter Einsatz: 12.08 Uhr

Um 12.08 Uhr öffneten die Einsatzkräfte eine Tür für den Rettungsdienst in der Gustav-Bohm-Straße. Die dort lebende Person war aufgrund ihrer Erkrankung nicht in der Lage, die Türe eigenständig zu öffnen. Nachdem die Türe geöffnet war, unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst, beim Transport des Patienten in den Rettungswagen.

Dritter Einsatz: 17.11 Uhr

Um 17.11 Uhr fuhren die Einsatzkräfte in die Winklerstraße. Auch dort sollte sich eine hilflose Person in der Wohnung befinden. Nachdem auch dort die Türe geöffnet werden konnte, wurde keine Person in der Wohnung vorgefunden. Die Einsatzkräfte sicherten die Tür und übergaben den Wohnungsschlüssel der Polizei. Der Einsatz endete um 17.48 Uhr

