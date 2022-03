Ennepetal: Feuerwehr rettet Kleinkind über Drehleiter

Ein Fahrzeug der Feuerwehr im Einsatz. In Ennepetal rettet die Wehr mit der Drehleiter ein Kind aus einer nicht mehr zugänglichen Wohnung.

Ennepetal. Die Feuerwehr hat in Ennepetal mit der Drehleiter ein Kleinkind aus einer Wohnung gerettet. Hier die Hintergründe dazu.

Viel zu tun hatte die Feuerwehr in Ennepetal am Sonntag Abend.

Unter dem Stichwort „First Responder“ wurden am Sonntag um 20.46 Uhr die Kräfte der Feuerwehr Ennepetal nach Bülbringen alarmiert. Aufgrund erhöhten Aufkommens von Einsätzen im Rettungsdienst musste die Feuerwehr zur medizinischen Erstversorgung einer Notfallpatientin ausrücken. Diese wurde vom Personal der Feuerwehr medizinisch versorgt und dem aus Hagen kommenden Rettungswagen übergeben. Die Feuerwehr war mit einem Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort.

Um 22.46 Uhr wurde die Feuerwehr in die Heimstraße alarmiert, wo sich ein Kleinkind alleine in einer Wohnung befand, in die die Eltern nicht mehr hineinkamen. Mit der Drehleiter verschafften sich die Feuerwehrleute Zugang und übergaben das Kind unverletzt seinen Eltern. Ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und sieben Einsatzkräfte waren vor Ort.

