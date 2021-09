Ennepetal: Feuerwehr rettet verletzten Radfahrer aus Wald

Ennepetal. Einen Radfahrer, der in einem unwegsamen Waldstück verunglückt war, musste die Feuerwehr Ennepetal am Sonntagnachmittag bergen.

Die Feuerwehr Ennepetal wurde am Sonntag um 16.03 Uhr zur technischen Hilfeleistung des verunfallten Fahrradfahrers in exponierter Lage in dem Waldstück nahe der Neuenlander Straße in Homberge alarmiert. Die Wehrleute unterstützten den Rettungsdienst im unwegsamen Gelände beim Transport der verletzten Person mit einem geländefähigem Fahrzeug.

Im Einsatz befanden sich das Hilfeleistungslöschfahrzeug sowie ein Gerätewagen Technik und insgesamt fünf Einsatzkräfte. Zusätzlich wurde der Löschzug 1 alarmiert, um den Grundschutz sicher zu stellen. Der Einsatz endete um 16.45 Uhr.

