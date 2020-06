Ennepetal: Feuerwehr zieht Unfallauto aus Bäumen

Weil ein Auto in Ennepetal aus der Kurve geraten ist, musste der Rettungsdienst die beiden Insassen versorgen.

Ennepetal. Ein ausgelöster Heimrauchmelde und ein aus der Kurve geratenes Auto haben die Feuerwehr in Ennepetal auf Trab gehalten.

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder im Ortsteil Milspe wurde die Feuerwehr Ennepetal am Freitag um 18.26 Uhr alarmiert. Ein Trupp unter Atemschutz kontrollierte alle Wohnungen der Unterkunft, konnte jedoch keine Ursache der Auslösung ausfindig machen.

Samstagnacht um 0.39 Uhr wurde die Feuerwehr in den Ortsteil Königsfeld alarmiert. Ein Fahrzeug war in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und in Bäume auf einem Privatgrundstück gerollt. Die beiden Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt.

Die Feuerwehr übergab sie dem Rettungsdienst, sicherte das Fahrzeug und klemmte die Autobatterie ab. Anschließend wurde das Fahrzeug mit einer Seilwinde geborgen, ein Abschleppunternehmen nahm es mit. Der Einsatz konnte für die 21 Feuerwehrleute, die mit sieben Fahrzeugen vor Ort waren, um 2.34 Uhr beendet werden.