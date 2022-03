Ennepetal: Feuerwehreinsatz im Mehrfamilienhaus

Achtung Feuerwehreinsatz: In einem Mehrfamilienhaus in Ennepetal schlagen mehrere Rauchmelder Alarm. Die Wehr rückt mit vielen Kräften aus.

Ennepetal. Mehrere Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in Ennepetal haben einen

Zu einem ausgelösten Heimrauchmelder wurde die Feuerwehr Ennepetal am Dienstag gegen 19.20 Uhr in die Südstraße alarmiert. In einem Wohnhaus mit mehreren Wohneinheiten hatten mehrere Rauchmelder ausgelöst.

Die Feuerwehr kontrollierte die Wohneinheiten durch einen Trupp unter Atemschutz und konnte die Ursache im dritten Obergeschoss feststellen: angebranntes Essen auf dem Herd. Der Brand wurde mit Wasser abgelöscht und aufgrund der massiven Rauchentwicklung wurde die betroffene Wohnung mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Im Einsatz waren die hauptamtliche Wache, sowie der Löschzug 1 und die Löschgruppe 2 mit insgesamt 23 Einsatzkräften. Der Einsatz endete um 20.15 Uhr.

