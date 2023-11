Ennepetal: Firma an Pregelstraße wird Tatort

Ennepetal Unbekannte dringen in eine Firma an der Pregelstraße in Ennepetal ein und werden im letzten Moment verscheucht. Was haben sie gesucht?

Unbekannte Täter schlugen am Freitag gegen 20.56 Uhr das Fenster einer Aluminiumfirma in der Pregelstraße in Ennepetal mithilfe eines spitzen Gegenstandes ein. Vermutlich wollten die Täter durch das Fenster in die Räumlichkeiten der Firma eindringen.

Lesen Sie auch:

Sparkasse an Ennepe und Ruhr erhöht Preise massiv

Schwelm: 90 Jahre alt und noch hinter der Theke - „Es hält frisch und jung“

Exklusive Einblicke in den neuen Aldi und Lidl

SEK-Einsatz in Ennepetal: Das steckt dahinter

Durch die zuständige Sicherheitsfirma wurde innerhalb des Gebäudes ein akustischer Alarm ausgelöst. „Vermutlich konnten die Täter durch den Alarm von weiteren Handlungen abgeschreckt werden“, so der Polizeibericht.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm