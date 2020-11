Ennepetal. Die Stadt Ennepetal will die Friedhöfe Voerde und Milspe mit Blühwiesen und neuen Bäumen ökologisch aufwerten. Fördermittel stehen in Aussicht.

Friedhöfe sind nicht nur Orte der Trauer, der Ruhe und der Begegnung, sondern auch Orte der Begegnung und Lebensraum. Mit dem Anpflanzen von bunten Blühwiesen, Obstbäumen und Baumalleen will die Stadt Ennepetal die Friedhöfe Milspe und Voerde in den nächsten Monaten ökologisch aufwerten. Es sollen stillgelegte Bereiche genutzt werden, um Teile der Friedhöfe dauerhaft in naturnahe Parkanlagen umzuwandeln. Zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen hat die Stadt Fördermittel aus dem Landesprojekt „Grüne Infrastruktur“ beantragt.

Grundlagen

„Wir haben ohnehin überlegt, was wir mit den freien Flächen machen könnten“, erklärt Katrin Katthage, Leiterin der Städtischen Friedhofsverwaltung. Die Überlegungen seien dabei genau in die Richtung gegangen, in die die Landesregierung mit ihrem Förderaufruf zielt. Darin sind neben vielen das Anlegen größerer Blühflächen und das Anpflanzen von Bäumen als förderfähige Maßnahmen genannt, die zum Wohlbefinden der Menschen und zur Stärkung der Artenvielfalt in Städten und Ballungsräumen beitragen sollen. „Gerade zu Corona-Zeiten sind die Leistungen der Natur umso wichtiger für uns“, betont NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser dazu. Zugleich sollten die Fördermittel zur Stärkung der Konjunktur beitragen. Insgesamt stellt das Land 5 Millionen Euro bereit. Da die Maßnahmen kurzfristig umgesetzt werden sollen, beträgt die Förderung bis zu 100 Prozent. Noch ist der Förderbescheid nicht eingegangen, Katrin Katthage geht aber davon aus, dass die beantragten 52.180 Euro nach Ennepetal fließen werden.

Die Friedhöfe in Voerde und Milspe, die im Unterschied zu den beiden anderen Ennepetaler Friedhöfen in Königsfeld und Rüggeberg eher innerstädtisch liegen, habe man auch deshalb ausgewählt, weil es dort größere und geeignete Freiflächen gebe, so Katrin Katthage. „Die Bereiche sollen künftig auf keinen Fall für Bestattungen, auch nicht für Baumbestattungen, genutzt werden.“

Friedhof Voerde

Der größere Teil der beantragten Fördersumme, nämlich 36.380 Euro, soll in den Friedhof Voerde fließen, den die Stadt 2016 von der Evangelischen Kirchengemeinde übernommen hatte. Der 180 Jahre alte Friedhof ist insgesamt rund 50.000 Quadratmeter groß. Vorgesehen ist, dass auf einer etwa 2300 Quadratmeter großen Fläche im unteren Friedhofsbereich – zur Wiesenstraße hin – eine Blühwiese mit Obstbäumen und Sträuchern angelegt wird. Bislang mit Gehwegplatten und Rasengittersteinen gepflasterte Wegeflächen sollen dort weitgehend entsiegelt werden und die ehemalige Grabbepflanzung aufgegebener Grabstätten gerodet werden. Für die Blumenwiese will die Stadt regionales Saatgut verwenden, die dazu gepflanzten Obstbäume und Sträucher sollen der Fläche den Charakter einer Streuobstwiese verleihen. Auch ein Staudenbeet ist vorgesehen. Baumstammmieten und eine Hecke sollen als Überwinterungshilfe für Säugetiere dienen, ein „Insektenhotel“ wird vor allem als Nisthilfe für Wildbienenarten aufgestellt.

Friedhof Milspe

Auf dem 110 Jahre alten Milsper Friedhof steht das Anpflanzen von Bäumen im Vordergrund. Zum einen ist der Altbaumbestand auf dem insgesamt 70.000 Quadratmeter großen Areal nicht so groß wie in Voerde, zum anderen soll der untere Teil in eine Parkanlage umgewandelt werden. Daher ist geplant, etwa zwei Dutzend zusätzliche Bäume wie Eichen, Ulmen und Hainbuchen alleeartig an den Wegen und ausgewählten Stellen auch einzeln zu pflanzen.

Auf dem Milsper Friedhof sollen heimische Bäume, die im Klimawandel bestehen können, alleeartig gepflanzt werden. Foto: Hartmut Breyer / WP

Außerdem sieht der Förderantrag vor, dass nicht mehr benötigte Grabflächen auf einer zusammenhängenden Fläche von etwa 300 Quadratmetern zurückgebaut und durch Anlage einer bunten Wiese renaturiert werden. Darüber hinaus will die Stadt auf dem oberen Teil des Friedhofs ein neues Pflanzbeet mit Insektennährpflanzen anlegen. Die Gesamtkosten für den Milsper Friedhof werden auf 15.800 Euro beziffert.

Zeitrahmen

Nachdem der kurzfristige Projektaufruf des Landes Mitte September veröffentlicht worden war, reichte die Stadt ihren Förderantrag Mitte Oktober ein. Der Rat segnete das Konzept am vergangenen Samstag in seiner konstituierenden Sitzung ab. Die Arbeiten würden im Sinne der Konjunkturförderung zum größten Teil an Fremdfirmen vergeben, betont Katrin Katthage. Noch in diesem Jahr, sobald der Förderbescheid eingegangen ist, muss mit der Umsetzung des Vorhabens begonnen werden. Bis zum Sommer kommenden Jahres soll die Maßnahme dann abgeschlossen sein.