Ennepetal: Frischer Grünkohl direkt vom Feld

Joeri van der Hor bei der Grünkohl-Ernte auf dem Schultenhof in Ennepetal. Per Hand muss er die Blätter von Schnee und Frost befreien, bevor sie in den Verkauf gehen.

Ennepetal Im Hofladen vom Schultenhof können Kunden lokales Gemüse kaufen. Der Bauernhof muss sich gegen die günstigen Supermärkte behaupten.

9.30 Uhr, Temperaturen um den Gefrierpunkt und auf den Feldern liegt noch der Schnee: Joeri van der Hor ist auf dem Weg, um den Grünkohl vom Feld zu ernten, damit das Gemüse frisch im Bioladen verkauft werden kann. „Frischer geht es nicht“, sagt Joeri van der Hor, hauptverantwortlich für das Gemüse am Schultenhof (Adresse: Schultenhof 119) in Ennepetal, während er den Schnee von den Blättern zupft.

Was genau im Laden verkauft wird, richtet sich natürlich nach den Jahreszeiten. Neben dem saisonalen Gemüse bietet der Hof aber auch frisches Fleisch und Rohmilch an. Alles, was nicht selbst angebaut, aber gewünscht wird, werde bei Bio-Höfen aus der Region bestellt, so Joeri van der Hor. Aber: „Wir wollen so viel wie möglich selbst produzieren und einen Biokreislauf aufrechterhalten“, erklärt Martin Abbink. Als Betriebsleiter kümmert er sich auch um die Tiere, die auf dem Hof gehalten werden: Bullen, Kühe, Kälber und Schweine. Mehr als 60 Tiere leben auf dem Hof und Martin Abbink kennt sie alle beim Namen.

Martin Abbink mit Kalb Lisa. In dem Hofladen bietet die Familie selbst angebautes Gemüse, Fleisch und Rohmilch an. Foto: Katleen Diekgraefe / WP

Zurzeit werden Grün-, Rot- und Weißkohl auf dem Feld angebaut. Das kalte Wetter macht dem Kohl nichts aus, eher im Gegenteil: „Der Frost macht den Grünkohl süßer“, erklärt van der Hor. Durch die Kälte würden die Bitterstoffe im Gemüse neutralisiert. In dem Hofladen können Kunden das Gemüse kaufen. Frisch geerntet und regional angebaut. Dabei arbeitet der Schultenhof mit dem Hof Kotthausen aus Wuppertal zusammen. So können aktuell auch regionale Kartoffeln, Porree, Knoblauch und Zwiebeln im Laden angeboten werden.

Das steckt hinter unserer Serie In unserer Serie „Alles auf Grün“ geht es um den Weg zu einem schonenderen Umgang mit Ressourcen. Die Themenvielfalt ist groß: Photovoltaik, regenerative Energien, E-Mobilität, autarke Versorgungsmöglichkeiten. Wir beschäftigen uns mit vielen Aspekten, die nah am Leben sind, überraschen und helfen sollen. Wir wollen kritisch hinterfragen und vor allem Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Wort kommen lassen.

Auch das Futter für die Tiere wird auf dem Hof angebaut, teilweise wird das übrig gebliebene Gemüse an die Tiere verfüttert und der Kuhmist dient dem Land als Dünger. „Alles, was auf dem Hof produziert wird, bleibt auch auf dem Hof. Alles wird wiederverwertet“, erklärt Joeri van der Hor. Weil der Hof einen biologisch-dynamischen Anbau und die höchsten Standards an Tier- und Pflanzenhaltung erfüllt, wurde ihm auch das Demeter-Siegel verliehen.

Ressourcenschonend Einkaufen im lokalen Hofladen

Knapp zweieinhalb Stunden brauchen Azubi Hannah Scholz und Martin Abbink für die Pflegeroutine der Tiere - und das jeweils morgens und abends. 80 Stunden pro Woche arbeite er auf dem Hof, so Abbink, von Montag bis Sonntag. „Man braucht Leidenschaft, sonst macht man diesen Job nicht“, sagt er.

Leidenschaft, die hat auch Jutta Sefouh bei der Arbeit auf dem Hof entdeckt. Die 67-Jährige ist freiwillige Helferin. Die Arbeit auf dem Hof, in der Natur, erdet sie. Und sie ist eine große Hilfe, denn die Bauern sind mittlerweile auf ehrenamtliche Hilfe angewiesen: „Viele Bauern stehen unter hohem Druck, um zu überleben“, betont Abbink. Traditionelle Familien-Höfe sterben so langsam aus, der Nachwuchs fehlt, die Angestellten sind zu teuer und die Lebensmittel im Supermarkt zu günstig. Vor allem in Zeiten der Inflation merke Martin Abbink, dessen Frau den Hofladen betreibt, dass die Kunden sparsamer werden und doch zu den günstigen Lebensmitteln im Supermarkt greifen. „Eigentlich gibt es auch keine günstigen Lebensmittel. Irgendwer zahlt immer den Preis“, sagt Hannah Scholz. Ob es nun der Bauer ist oder einfach die Qualität der Lebensmittel leidet.

In dem Hofladen vom Schultenhof in Ennepetal wird das lokal angebaute Gemüse verkauft. Auch die Kartoffeln sind aus regionalem Anbau. Foto: Katleen Diekgraefe / WP

Sollten Kunden also doch lieber beim Bauern nebenan einkaufen? Mit dem Kauf von regionalen Produkten würden Kunden nicht nur die lokale Wirtschaft unterstützen, sondern auch die Transportkosten sparen und vor allem wirklich frische und qualitativ wertvollere Produkte kaufen, zählt Joeri van der Hor auf. All das Obst und Gemüse, das von den Supermärkten direkt auf den Tellern landet, hat einen oft weiten Weg hinter sich gebracht. Ein Weg, der viel Geld und Sprit kostet. „Kann man sich das in der heutigen Zeit überhaupt noch erlauben“, fragt sich Joerie van der Hor. „Wir wollen den ökologischen Fußabdruck von unserem Gemüse so klein wie möglich halten“, erklärt der 41-Jährige. Man sollte den regionalen Bauern also nicht vergessen, sondern unterstützen, meint Joeri van der Hor. Und das nicht nur durch einen Einkauf, sondern man könne auch immer freiwillig mithelfen - ehrenamtliche Helfer werden immer gesucht - oder einfach seine Wertschätzung zeigen, indem man einfach mal Hallo sagt. Wenn man immer mehr die Bauern aus dem Ausland unterstütze, leide nicht nur die regionale Landwirtschaft, sondern mache sich der Staat dadurch auch abhängig. Das habe man erst vor kurzem im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg bemerkt.

Lesen Sie auch:

Kritik an selbstständiger Mutter: „Du hast doch Kinder“

Trauer um große Persönlichkeit: Karl-Rudi Mankel ist tot

Schwelmer bauen Super-Porsche für Wüsten-Rallye in Dubai

Gevelsberg droht der Finanz-Kollaps: „Lage ist prekär“

Hohe Ernteausfälle

„Die Landwirtschaft ist seit Tausenden von Jahren unsere Grundlage. Sie ist etwas, das tief in den Menschen drin steckt und gibt einem das Gefühl von Dankbarkeit“, sagt Hannah Scholz. Sie hat großen Spaß an ihrer Arbeit als Landwirtin. Joerie van der Hor möchte durch seine Arbeit vor allem seine direkte Umwelt verbessern. Mit der Zusammenarbeit von Mensch und Natur kann er schnell Einfluss auf das Land nehmen. Als Freiwillige hört Jutta Sefouh oft die Frage, warum sie die schwere Arbeit auf dem Hof mache, doch für die 67-Jährige ist es keine Arbeit: „Als wir letztens geerntet haben, war es ruhig, die Sonne hat geschienen, die Kraniche sind vorbeigeflogen, da braucht es keinen Urlaub mehr. Die Hände waren kalt und die Füße nass, es war einfach schön.“ „Als Bauer bin ich nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Nachbarschaft da und obwohl die Tage manchmal schwer sind, ist es keine Arbeit für mich“, fügt auch Martin Abbink hinzu.

Doch auch wenn der Hof ressourcenschonend arbeitet, ist er nicht vor den Folgen des Klimawandels geschützt. Wie bei fast allen anderen Bauern dieses Jahr fiel auch die Ernte am Schultenhof diesen Sommer schlecht aus. Erst war es monatelang sehr kalt, dann folgte eine lange Trockenperiode und danach habe es für Wochen nur geregnet, erinnert sich Joeri van der Hor. Das sorgte dafür, dass die Kartoffeln nicht richtig wachsen konnten und das Getreide kaputtging. Über 60 Prozent weniger Getreide als im Vorjahr konnte die Hofmitarbeiter nur ernten. Und während sie 2022 noch knapp 30 Tonnen Kartoffeln vom Feld holten, waren es dieses Jahr nur sieben Tonnen. „Wir sind immer abhängig vom Wetter“, sagt Joerie van der Hor. Ob in Zukunft noch schlimmere Wetterbedingungen kommen als dieses Jahr? „Ich weiß nicht, ob das geht“, witzelt der 41-Jährige.

Haben auch Sie etwas zum Thema erneuerbare Energien zu erzählen? Haben Sie Tipps oder Anregungen, oder Ideen, welches Thema wir mal anpacken sollen? Dann schreiben Sie uns per mail an schwelm@westfalenpost.de

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm