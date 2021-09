Das Team der Fuchs-Apotheke lädt herzlich zur Wiedereröffnung in den neuen Räumen im Ennepetal-City-Center ein.

Im Ennepetal-City-Center Ennepetal: Fuchs-Apotheke öffnet in neuen Räumen

Ennepetal. Die Fuchs-Apotheke ist innerhalb des Ennepetal-City-Centers umgezogen. Am Donnerstag (9. September) wird die Filiale feierlich wiedereröffnet.

Nachdem die Fuchs-Apotheke wegen Umzug ihre Türen vorübergehend geschlossen hatte, empfängt das gewohnte Team die Besucherinnen und Besucher am Donnerstag, 9. September, in den neuen Räumlichkeiten – weiterhin im Center Ennepetal, aber zur Marktseite hin.

Mitte Juni hatte bereits der benachbarte Drogeriemarkt dm geschlossen, doch nach langen Überlegungen entschloss sich Apotheken-Inhaberin Claudia Schneppel, am Standort zu bleiben. Auf die bisherige Fläche des dm-Marktes und der Fuchs-Apotheke zieht ein anderer Drogeriemarkt.

+++Lesen Sie auch:+++

EN-Kreis: Gelbe Säcke werden endlich stabiler

Hassbotschaften am Gymnasium Gevelsberg: Staatsschutz aktiv

Am Donnerstag wird gegen Mittag nach Abnahme durch das Gesundheitsamt die Fuchs-Apotheke wieder eröffnet. Die Neueröffnung soll gefeiert werden: Mit einer Fuchs-Event-Woche vom 13. bis zum 17. September, „in der für jeden etwas dabei sein wird“, wie es in der Einladung heißt: Von Kultur (Joachim Rick begeistert mit seinen Schnellzeichnungen) über Musikalisches (Rene Reuter tritt auf) bis hin zu Kulinarischem (z.B. Crêpes in allen Variationen) ist alles dabei.

„Ganz Ennepetal ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und mitzufeiern. Wir freuen uns auf jeden, den wir an diesem Tag begrüßen dürfen“, so das Apotheken-Team.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal Gevelsberg Schwelm