Ennepetal: Fünf-Jahres-Plan für die Spielplätze in der Stadt

Ennepetal Der Jugendhilfeausschuss hat die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Spielplatzprogramms beauftragt. Kinder sollen beteiligt werden.

An welchen Stellen im Stadtgebiet fehlt ein Spielplatz? Welche bestehenden Spielplätze müssten attraktiver gestaltet oder saniert werden? Wo könnte eventuell auch ein Spielplatz aufgegeben werden? Diese Fragen sollen in das Spielplatzprogramm für die nächsten fünf Jahre aufgenommen werden, das die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit dem Jugendhilfeausschusses erarbeiten soll. Da eine Beteiligung von Kindern, gegebenenfalls auch anderer Experten, geplant ist, wurde das Jugendamt beauftragt, als ersten Schritt mögliche Beteiligungsverfahren vorzustellen.

Den Anstoß für das Projekt hatte die CDU-Fraktion gegeben, die die Erstellung eines solchen Programms beantragt hatte. Darin wurde die Erarbeitung eines Spielplatzkatasters, das alle öffentlichen Spielflächen in der Stadt – auch die privater Träger – enthalten sollte, gefordert. Außerdem sollte auf dieser Grundlage eine Planung zur schrittweisen Ertüchtigung, Erweiterung oder Modernisierung der Spielflächen in den kommenden Jahren erfolgen. Nicht zuletzt forderten die Christdemokraten, eine Planung für die Schließung von Bedarfslücken in unterversorgten Wohnbezirken oder bei speziellen Angeboten (z. B. Wasserspielplatz).

Spielplatzkataster gibt es schon

„Wir haben bereits seit 15 Jahren ein Spielplatzkataster“, erklärte Abteilungsleiterin Bianca Euteneuer in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Bisher sei das intern geführt worden, Anfang des Jahres habe man sich aber entschieden, es öffentlich zu machen. Diesen „Spielflächenatlas“ hatte Euteneuer der Beschlussvorlage beigelegt. Der Atlas enthält allerdings nur die städtischen Spiel- und Bolzplätze sowie Spielhöfe. „Freie Träger möchten nicht unbedingt, dass ihre Spielplätze benannt werden“, erklärte Euteneuer dazu. Charline Zwick (CDU) erklärte, dass in dem Atlas eine Bewertung der Angebote fehle, insbesondere sollte abgefragt werden, was Kinder wollen. Bianca Euteneuer betonte, dass man das Kataster nur beigefügt habe, um zu zeigen, was man bereits habe.

„Das schreit nach einer Arbeitsgruppe“, meinte der Erste Beigeordnete Dieter Kaltenbach. Der Atlas sei eine gute Grundlage der Verwaltung, auf der man aufbauen könne. Die Ausschussvorsitzende Petra Backhoff (Bündnis 90/Die Grünen) betonte, dass ihr die Beteiligung derer, die die Angebote nutzen, wichtiger sei. Dr. Petra Kappe (SPD) unterstützte Backhoff und erklärte, dass die Experten eben die Nutzer seien. Insofern finde sie es sehr interessant, wenn die Verwaltung mögliche Verfahren zur Beteiligung der Nutzer vorstelle.

Beteiligungsverfahren gewünscht

Jugendamtsleiterin Dagmar Ante erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, dass die Umsetzung eines Beteiligungsverfahrens nicht einfach sei. Man könne nicht einfach fragen „Was wollt Ihr?“, weil man damit Erwartungen wecke, die am Ende möglicherweise nicht zu erfüllen seien. „Spielplätze zu bauen ist eine wunderbare Aufgabe“, so Ante. Es sei aber auch sehr kostspielig, insbesondere aufgrund der unbedingt zu beachtenden Sicherheitsstandards. Die Jugendamtsleiterin meinte, dass man in einem Beteiligungsverfahren kanalisieren müsse, worauf man abziele – zum Beispiel, wo ein bestehende Spielplatz zu verbessern sei oder wo ein neuer errichtet werden sollte. Jetzt sei zunächst die Aufgabe, das geeignete Verfahren zu finden.

Dagmar Ante erklärte, dass insbesondere die Beteiligung von Kindern in der Jugendhilfe – vor dem Hintergrund der UN-Kinderrechtskonvention – in den Vordergrund gerückt sei. Sie betonte, dass man zuletzt bei der Gestaltung von Spielplätzen Kinder und Bürger schon einbezogen habe, wie zum Beispiel im Neubaugebiet „Bauen mit der Sonne“. Allerdings habe in diesen Fällen immer eine grundlegende Planung vorgelegen. Ganz grundsätzlich hob Ante eines hervor: „Gerade in diesen Zeiten haben Spielplätze eine besondere Bedeutung, vor allem für Familien, in denen Kinder daheim nicht so viele Spielmöglichkeiten haben.“