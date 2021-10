Halt, Feuerwehreinsatz: Die Wehr aus Ennepetal wurde wegen einer Gasexplosion in die Wilhelmshöher Straße alarmiert.

Einsatz Ennepetal: Gasexplosion in Kellerwohnung

Ennepetal. Die Feuerwehr Ennepetal musste zu einer Gasexplosion in einer Kellerwohnung in der Wilhelmshöher Straße ausrücken. Hier alle Infos dazu.

Die Feuerwehr Ennepetal und die Polizei wurden am Mittwoch Nachmittag gegen 16.40 zu einer Gasexplosion in die Wilhelmshöher Straße alarmiert. In einer Kellerwohnung war eine kleine Gaskartusche explodiert.

+++ Nichts mehr verpassen: Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus Ennepetal, Gevelsberg und Schwelm+++

Durch die neben einem Campingkocher gelagerte Butangaskartusche kam es in der Küche eines 33-jährigen Ennepetalers zur Explosion. Dabei zerbast das Glas eines der Wohnungsfenster, wobei Glassplitter auf den Grünstreifen neben dem Haus katapultiert wurden. Durch die Wucht der Explosion kam es außerdem zur Beschädigung mehrerer Türen im Haus sowie der Bildung eines Risses in der Decke des Hausflurs.

Der Wohnungsbesitzer wurde durch den Rettungsdienst untersucht, musste aber nicht versorgt werden. Auch die übrigen Hausbewohner blieben unverletzt.

Lesen Sie auch: AVU hebt Gaspreise an: So teuer wird es für Kunden in EN

Die betroffene Wohnung wurde von der Feuerwehr mit Gasmessgeräten und einer Wärmebildkamera kontrolliert. Vor Ort waren ein Einsatzleitwagen, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, eine Drehleiter, ein Tanklöschfahrzeug und neun Einsatzkräfte. Alarmiert waren zusätzlich der Löschzug eins und die Löschgruppe Voerde, die ihre Einsatzfahrt abbrechen konnten. Der Einsatz endete um 17.30 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Ennepetal / Gevelsberg / Schwelm