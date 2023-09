Ennepetal: Gasgeruch – Feuerwehr räumt Mehrfamilienhaus

Aufgrund von Gasgeruch rückte die Feuerwehr Ennepetal am Mittwochabend zur Kirchstraße in Milspe aus (Symbolbild).

Ennepetal. Weil es in einem Mehrfamilienhaus in Ennepetal nach Gas roch, räumte die Feuerwehr das Objekt. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Um 20.32 Uhr war die Feuerwehr Ennepetal am Mittwoch zu einer Technischen Hilfeleistung alarmiert worden. An der Kirchstraße war in einem Mehrfamilienhaus Gasgeruch wahrgenommen worden.

Die Wehrleute konnten das Gebäude umgehend räumen. Ein Anwohner wurde leicht verletzt an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzkräfte lüfteten dessen Wohnung. Nachdem weiteres Gasaufkommen im Keller festgestellt worden war, wurde das Gebäude nach Messungen der AVU vom Gasanschluss getrennt.

Unterstützt wurden die hauptamtlichen Kräfte der Feuerwehr sowohl von der Löschgruppe Milspe/Altenvoerde als auch von der Löschgruppe Voerde, die von der Einsatzstelle entlassen wurde und anschließend den Grundschutz der Stadt sicherstellte. Für alle eingesetzten Kräfte endete der Einsatz um 22.09 Uhr.

Unbekannte Rauchentwicklung

Bereits um 19.50 Uhr rückte die Besatzung der hauptamtliche Wache der Feuerwehr aus, weil eine unbekannte Rauchentwicklung im Bereich Milspe gemeldet worden war. Nach gründlicher Erkundung der Umgebung mithilfe der Drehleiter mussten die Einsatzkräfte nicht weiter tätig werden. Vermutlich habe es sich um ein Grillfeuer gehandelt, so die Feuerwehr. Der Einsatz endete um 20.05 Uhr.

