Ennepetal: Gehweg an Loher Straße jetzt für Radfahrer frei

Ennepetal. „Radfahrer frei“ heißt es ab sofort auf dem Gehweg an der Loher Straße in Ennepetal. Dort wurden entsprechende Verkehrsschilder installiert.

„Radfahrer frei“ heißt es ab sofort auf dem Gehweg an der Loher Straße. Das bedeutet, dass Fahrradfahrer die Wahl haben, ob sie in Fahrtrichtung Voerde die Fahrbahn benutzen oder auf den Gehweg ausweichen.

Bürgermeisterin Imke Heymann und der Leiter des Fachbereichs Bürgerdienste und Stadtentwicklung, Marco Heimhardt, enthüllten am Donnerstag eines der installierten Verkehrszeichen. Somit können Radler nun vom Kruiner Tunnel an der Stadtgrenze zu Gevelsberg bis Voerde fast ununterbrochen in geschützten Bereichen fahren. Nur an der Friedrichstraße fehlt noch ein Abschnitt. An der Kölner Straße bis Milspe, durch die ehemalige Fußgängerzone Voerder Straße und an der Neustraße sind Radfahrer jetzt sicherer unterwegs.

„Das ist das Bestmögliche, was wir hier hinbekommen konnten“, betonte Imke Heymann. Die Straßenbreite lasse auf der Loher Straße leider keinen Radschutzstreifen zu. Die jetzt gefundene Lösung sei ein Kompromiss, aber sicherer im Vergleich zum Schutzstreifen, so Marco Heimhardt. Und die Wahlmöglichkeit lasse zu, dass zum Beispiel Rennradfahrer, die lieber auf der Straße fahren, das auch tun können. Den Bürgersteig auf der anderen Seite der Fahrbahn habe man im Übrigen nicht für Radfahrer freigegeben, weil man dort natürlich leicht rollen lassen und damit zu schnell fahren könne.

Aufruf zur gegenseitigen Rücksichtnahme

Die Bürgermeisterin appellierte, dass Radfahrer und Fußgänger aufeinander Rücksicht nehmen. Auf dem Gehweg haben Fußgänger Vorrang, Radfahrer dürfen Schrittgeschwindigkeit fahren.

„Wir arbeiten an weiteren Abschnitten“, erklärte Marco Heimhardt. Insbesondere von Milspe nach Schwelm und von Milspe nach Homberge suche man noch nach Möglichkeiten, Radfahrer auf sichere Wege zu leiten.

