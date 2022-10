Ennepetal: Gerätehaus der Löschgruppe Külchen ist zu klein

Ennepetal. Das Gerätehaus der Feuerwehr-Löschgruppe Külchen ist zu klein. Jetzt gibt es konkrete Vorstellungen über die Zukunft des Wehr-Standortes.

Er ist das Wahrzeichen des Stadtteils Königsfeld in Ennepetal: der Steigerturm am Külchen. Einst übten hier Feuerwehrmänner das Abseilen, und im Inneren wurden Schläuche getrocknet. Heute ist der von fleißigen Wehrmännern erbaute Turm mehr eine Landmarke, ein Hingucker für Autofahrer auf der nahen B 483. Und er markiert weithin sichtbar den Standort des Gerätehauses der Löschgruppe Külchen der Freiwilligen Feuerwehr Ennepetal. Das ist inzwischen zu klein geworden und erfüllt nicht mehr die Vorgaben, zum Beispiel die des Arbeitsschutzes. Ein neues Wehrhaus für die Löschgruppe muss her. Das betonen nicht nur der Leiter der Ennepetaler Feuerwehr, Frank Schacht, und der Chef der Löschgruppe Külchen, Timo Schemmann, das wissen auch die Verantwortlichen in Politik und Stadtverwaltung. Doch etwas Geduld ist noch gefragt.

Ganz nah am Steigerturm ist die 1924 gegründete Löschgruppe Külchen zu Hause, dort sind das Hilfeleistung-Löschfahrzeug HLF 10, ein Einsatzleitwagen, der zugleich Mehrzweckfahrzeug ist, und ein Gerätewagen „Dekontamination“ für den Einsatz bei Unfällen mit biologischen, chemischen und atomaren Gefahrenstoffen stationiert.

Aus dem einstigen Spritzenhaus ist im Laufe der Jahre mit einem großen Anteil an Eigenhilfe ein Gerätehaus entstanden. Es wurde mehrmals vergrößert, ebenfalls mit eigener Muskelkraft. Aber das Haus der Einheit ist wieder zu klein geworden „Die Frage ist nicht, ob es zu einem Neubau kommt, sondern wo und wann in Königsfeld ein modernes Gerätehaus gebaut wird“, ist sich Frank Schacht sicher. Wie Timo Schemmann kann er sich eigentlich nur ein Wehrhaus am jetzigen Standort oder in dessen Umfeld vorstellen.

Frank Schacht, Leiter der Feuerwehr Ennepetal und Leiter des Fachbereichs Feuerwehr und Rettungswesen (rechts), und Timo Schemmann, Chef der Löschgruppe Külchen und stellvertretender Leiter der Feuerwehr Ennepetal. Foto: Privat

Beim Gespräch mit dieser Zeitung in der Hauptwache in Altenvoerde zeigten Schacht und Schemmann auf der Karte die Lage des Gerätehauses am Külchen. Aus Sicht der Feuerwehr ist es eine gute, nämlich zentrale Lage, denn der Zuständigkeitsbereich der Löschgruppe sei einer der größten im Stadtgebiet. Timo Schemmann: „Er grenzt unmittelbar an die Stadtgebiete von Radevormwald, Wuppertal und Schwelm.“ Frank Schacht betont: „Der Zuständigkeitsbereich umfasst auch das Gewerbegebiet Oelkinghausen“. Alle Bereiche seien vom Standort am Külchen gut zu erreichen.

Schon seit einiger Zeit tut sich etwas: Alle fünf Jahre wird der Brandschutzbedarfsplan der Stadt fortgeschrieben. Derzeit ist ein Gutachter wieder bei der Arbeit und nimmt auch die Feuerwehr Külchen unter die Lupe. Da geht es um Fahrzeuge, Einsatzbereitschaft, Wohnadressen der freiwilligen Wehrleute – wegen der Anfahrtszeiten zum Külchen – und natürlich auch um Zustand und Lage des Gerätehauses. Eines scheint sicher zu sein: Das bestehende Gebäude entspricht nicht mehr den heutigen Vorschriften und Normen. Es ist eng, zu eng für die Wehrleute und die dort untergebrachten Fahrzeuge.

Mit Enge kennen sich die Königsfelder Wehrleute aus. Als Timo Schemmann 1987 in die Wehr eintrat, war der Schulungsraum noch ohne Fenster und ein kleiner Ventilator nahm den Kampf nicht unbedingt erfolgreich gegen die verbrauchte Luft auf, die 25 Wehrleute produzierten. 1995/96 wurde der Schulungsraum in Eigenarbeit erweitert.

Dass die Feuerwehr im Ort fest verankert ist, zeigt ihre Personalstärke. 30 aktive ehrenamtliche Wehrleute gibt es derzeit in Königsfeld, darunter zwei Frauen. „Wir haben die Sollstärke“, sagt Timo Schemmann, der auch einer der beiden stellvertretenden Feuerwehrchefs in Ennepetal ist, und fährt fort: „Wahrscheinlich sind wir schon bald 31.“ Die Feuerwehr ist selbstverständlich dabei, wenn der Kindergarten in Heide ein Fest feiert. „Die Mädchen und Jungen freuen sich sehr, wenn sie mit uns im Feuerwehrwagen durch Königsfeld fahren dürfen“, berichtet Schemmann.

Im Frühjahr soll der fortgeführte Brandschutzbedarfsplan mit allen Details fertiggestellt sein. Dann ist die Politik am Zuge. Wenn ein neues Wehrhaus geplant wird, soll der alte Steigerturm auch seinen Platz bekommen, ist der Wunsch der Wehr. Die Einheit Külchen ohne ihr Wahrzeichen? Das ist schwer vorstellbar, und ohne die Veranstaltung „Tanz in den Mai“ ebenso.

