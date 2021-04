Ennepetal: Ghert von Sivers feiert 85. Geburtstag

Ghert von Sivers feiert am Montag, 26. April 2021, seinen 85. Geburtstag. Der Arzt führte viele Jahre lang eine urologische Praxis im Ärztehaus an der Voerder Straße in Milspe. Er war auch Vorsitzender des DRK in Ennepetal und gehörte vier Jahre lang der CDU-Fraktion im Rat der Stadt an.