Ennepetal: Ghettos Faust mit Özgür Cebe erst im Juli

Ennepetal. Der für Freitag (11. Juni) geplante Auftritt von Özgür Cebe in der Reihe Kultgarage im Haus Ennepetal ist verschoben worden.

Nun wird Özgür Cebe am 17. Juli mit seinem Programm „Ghettos Faust“ in Ennepetal gastieren. Die Veranstaltung habe aufgrund der Corona-Pandemie und der damit eingehenden Maßnahmen für kulturelle Veranstaltungen verlegt werden müssen“, teilte die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG als Veranstalter mit.

Alle Karten würden ihre Gültigkeit behalten. Kunden, denen der neue Termin zeitlich nicht passt, sollen sich telefonisch oder per E-Mail an Erika Schneider von der Kluterthöhle und Freizeit GmbH wenden.

Erika Schneider ist erreichbar unter 02333-9880-35 beziehungsweise per E-Mail unter der Adresse Erika.Schneider@kluterthoehle.de

