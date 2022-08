Ennepetal: Gigantische Gewinne und neue Partner für Dorma

Ennepetal. Auch wenn die Entscheidungen über viele tausend Angestellter nicht mehr in Ennepetal sondern nach der Fusion für Dormakaba, in der Schweiz getroffen werden, so haben diese doch immer noch erhebliche Auswirkungen auf ungezählte Familien in der Region. Die bekamen nun mitten in der Krise gute Signale aus dem Firmensitz. Denn: Der Konzern ist topgesund, fährt Gewinne von deutlich mehr als 350 Millionen Euro ein, stellt mit der strategischen Partnerschaft mit dem Bielfelder Marktführer Schüco die nächsten Weichen für eine gute Zukunft.

Schüco ist einer der europäischen Marktführer für innovative Gebäudehüllen und steht für globale Kompetenz bei Fenstern, Türen, Fassaden und Smart Building. Im Rahmen der Vereinbarung werden Dormakaba und Schüco zukünftig gemeinsam als bevorzugte Partner strategische Entwicklungsprojekte der Digitalisierung und der Zutrittskontrolle vorantreiben. Im ersten Schritt werden die beiden Unternehmen ein türintegriertes Zutrittsmanagementsystem entwickeln sowie digitale Systeme vernetzen. Die Partnerschaft ist seit dem 5. Juli offiziell in Kraft.

Partner auf Augenhöhe

„Das Ergebnis dieser Partnerschaft wird eine hochmoderne Planungsumgebung und ein digitales Ecosystem sein, um die Effizienz unserer Kunden zu steigern“, sagt Jim-Heng Lee, CEO von Dormakaba. Und Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter von Schüco, ergänzt: „Beide Unternehmen bündeln ihre Kompetenzen mit dem Ziel, technische Expertise und Synergien in der Entwicklung von designorientierten und intelligenten Türsystemen zu forcieren. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“

Im Rahmen der Vereinbarung wird ein skalierbares Gesamtsystem für ein Zutrittsmanagement entwickelt – angefangen im privaten Wohnbereich bis hin zu gewerblichen Anwendungen. Darüber hinaus wollen beide Unternehmen bei weiteren Hardware- und Marketingthemen sowie bei prozessbezogenen Themen kooperieren, um die Zusammenarbeit durch digitale Schnittstellen zu optimieren. Die ersten gemeinsamen Entwicklungsergebnisse werden im Herbst 2022 auf verschiedenen Messen und im April 2023 auf der BAU präsentiert werden.

Jim-Heng Lee, CEO von dormakaba (rechts) und Andreas Engelhardt, persönlich haftender Gesellschafter von Schüco, unterzeichnen die Kooperationsvereinbarung. Foto: dormakaba / WP

​Die Schüco Gruppe mit Hauptsitz in Bielefeld entwickelt und vertreibt vernetzte Systemlösungen für Fenster, Türen und Fassaden. Mit weltweit 6330 Angestellten arbeitet das Unternehmen daran, Technologie- und Serviceführer der Branche zu sein. Neben innovativen Produkten für Wohn- und Arbeitsgebäude bietet Schüco Beratung und digitale Lösungen für alle Phasen eines Bauprojektes – von der initialen Idee über die Planung und Fertigung bis hin zur Montage.

10.000 Handwerksbetriebe und 30.000 Architekturbüros sowie Bauschaffende, die den Bau eines Gebäudes in Auftrag geben, arbeiten weltweit mit Schüco zusammen. 1951 gegründet, ist das Unternehmen heute in mehr als 80 Ländern aktiv und hat in 2021 einen Jahresumsatz von 1,995 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Detaillierter Ausblick folgt

Ein Partner, der mit Dormakaba quasi auf Augenhöhe spielt, auch wenn die Ennepetaler-Schweizer Verbindung noch etwas bessere Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr verkündet. So steigerte die Gruppe den Nettoumsatz im Geschäftsjahr 2021/22 um etwa 10,3 Prozent auf 2,75 Milliarden Schweizer Franken (Vorjahr: 2,49 Milliarden Euro). Ein Schweizer Franke entspricht etwa 1,03 Euro. Das organische Umsatzwachstum war mit rund 7,7 Prozent stark. Davon sind etwa drei Prozent preisbedingt, Portfolioanpassungen trugen etwa 2,8 Prozent zum Umsatzwachstum bei.

Die Nachfrage im zweiten Halbjahr 2021/22 war gut, dennoch wurde das Geschäft durch Engpässe bei elektronischen Bauteilen, Arbeitskräften und Baumaterialien beeinträchtigt, was insbesondere im Projekt- und Wartungsgeschäft zu Verzögerungen führte.

Das bereinigte EBITDA (Gewinn vor Steuern und Abgaben) verbesserte sich auf etwa 372 Millionen Franken (Vorjahr: 362 Millionen). Die bereinigte EBITDA-Marge lag mit 13,5 Prozent unter der am 2. März abgegebenen Prognose, „als es noch zu früh war, die vollen Auswirkungen des Ukraine-Krieges einschätzen zu können“, wie das Unternehmen mitteilt und weiter: „Die beschleunigte Inflation konnte kurzfristig nur teilweise durch Preiserhöhungen kompensiert werden.“

Dormakaba wird am 31. August 2022 einen detaillierten Ausblick zusammen mit den endgültigen, auditierten Finanzergebnissen geben. Auftragseingang und Auftragsbestand seien gut, teilt Jim-Heng Lee mit. Die Wahrnehmbarkeit bleibe jedoch aufgrund der aktuellen geopolitischen und makroökonomischen Situation begrenzt.

